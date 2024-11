Dragon Quest III HD-2D Remake fait un tabac au Japon

Le 14 novembre dernier, les joueurs découvraient Dragon Quest III HD-2D Remake, une version remise au goût du jour du jeu de rôle culte de Square Enix. Bon, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour mettre les mains sur Dragon Quest I & II HD-2D Remake, mais commencer par le troisième opus de la saga n'a pas dérangé les fans, bien au contraire.

D'après Famitsu (via VGC), Dragon Quest III HD-2D Remake s'est déjà vendu à 826 945 exemplaires physiques, rien qu'au Japon. La majorité des ventes viennent de la version Nintendo Switch (641 195 copies), les revendeurs sont à court de boîtes et le RPG est évidemment en tête des ventes cette semaine au Japon. Mais il fait mieux, comme le précise Genki sur X (ex-Twitter) : Dragon Quest III HD-2D Remake est déjà le jeu vidéo le plus vendu au Japon en 2024, dépassant largement Final Fantasy VII Rebirth, qui comptait 339 168 copies physiques vendues à la moitié de l'année.

Dragon Quest III HD-2D Remake est ainsi le plus gros lancement dans l'archipel depuis The Legend of Zelda: Tears of Kingdom (mai 2023) et le meilleur lancement d'un jeu Square Enix depuis Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée (juillet 2017 au Japon). Voilà qui devrait permettre au studio nippon de souffler un peu, lui qui annonçait des « pertes extraordinaires » en début d'année.

Si vous n'avez pas encore craqué, Dragon Quest III HD-2D Remake est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

