TEST Dragon Quest III HD-2D Remake : un classique réimaginé pour un plaisir épique !

Le mélange parfait !





Dragon Quest III HD-2D Remake est une production attendue par les amateurs de RPG classiques, car elle marque une modernisation importante de l'un des piliers du genre. Depuis sa première version en 1988, Dragon Quest III a connu plusieurs portages, mais cette nouvelle édition apporte bien plus qu’une simple mise à jour graphique. Grâce à l’utilisation du style visuel HD-2D introduit par Octopath Traveler, ce remake fait évoluer le titre vers une esthétique qui marie le pixel art emblématique avec des environnements tridimensionnels détaillés, tout en conservant l'âme de la production originale. Nous avons terminé cette « nouvelle » odyssée, il est donc temps de vous en parler.

Un véritable délice pour les yeux !

L'un des principaux atouts de cette version réside dans ses graphismes repensés. Les villes, donjons, et paysages ont été recréés avec un souci du détail qui confère une identité propre à chaque lieu visité. Les sprites de personnages et de monstres ont été respectueusement modernisés pour préserver le style visuel particulier de la série Dragon Quest. Ce remake en HD-2D réussit à allier tradition et modernité à la perfection. Ce style délirant gagne en complexité grâce à des effets de lumière impressionnants et des textures soignées. Les villages, vivants et colorés, plongent le joueur dans un univers où chaque lieu semble unique et travaillé. Les donjons, quant à eux, se parent d'atmosphères distinctes, contribuant à une immersion totale dans ce monde empli de fantasy. Cependant, il existe quelques lieux ayant un rendu assez sommaire, nous pensons principalement aux zones désertiques, mais globalement, c’est plus que plaisant à la mirette.

Si vous vous posez la question, oui, des modes visuels sont disponibles dans les paramètres. Cela permet de ? D’un côté, avoir une image belle et nette, mais avec un framerate plutôt bas, et de l’autre, une fluidité élevée, mais avec un rendu légèrement flouté ; visible surtout dans les décors. Pour le coup, nous conseillons d’y jouer en Qualité pour jouir de graphismes qui titillent la mirette. Le nombre d’images par seconde, qui semble limité dans les 30, ne dérange absolument pas dans une production de ce type exhibant des pixels et des affrontements au tour par tour. Pour finir, notez que c’est le talentueux Fenyon, travaillant sur plusieurs œuvres de Toriyama et ayant un trait proche du maître, qui s’est occupé des illustrations de cet ouvrage. En d’autres termes, un véritable délice pour les yeux !

Qu’en est-il de la bande-son dans tout cela ? Eh bien Koichi Sugiyama, le compositeur emblématique de la franchise, voit ici ses compositions sublimées par un enregistrement orchestral. Chaque morceau est en adéquation avec l’action à l’image. Pour vous donner un exemple, nos esgourdes jouissent de notes épiques lors des combats ou de mélopées plus douces pendant l’exploration. Ces orchestrations ajoutent un supplément d'âme à l'aventure et sont le complément parfait au style HD-2D.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 18 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 16 20 Scénario 16 20 Verdict 17 20