Square Enix : des « pertes extraordinaires » colossales suite à son changement de stratégie

L'année dernière, nous apprenions le remplacement du président de Square Enix Yosuke Matsuda par Takashi Kiryu après une décennie à la tête de l'éditeur. Même si ce dernier est jeune et avenant lors de ses apparitions, notamment au cours des Fan Festivals de Final Fantasy XIV, il ne faut pas oublier qu'il est un homme d'affaires. Depuis qu'il est en place, il a opéré différents changements en interne, souhaitant privilégier la qualité à la quantité. Dans la foulée nous avions appris la disparition de Tokyo RPG Factory via une fusion. C'est désormais une annonce peu réjouissante qui fait parler d'elle, car Square Enix a perdu gros...

Dans un document adressé à la FASF (Financial Accounting Standards Foundation) paru ce mardi 30 avril 2024, résultant d'une décision prise lors de la réunion du conseil d'administration du 27 mars dernier, il est fait état d'une perte de 22,1 milliards de yens, soit environ 131 millions d'euros, pour l'exercice fiscal qui s'est terminé le 31 mars. La raison est l'abandon de contenus suite à la révision de l'approche du développement de jeux en HD, dans la foulée de ce qui avait déjà été annoncé. Vu la somme, il semble évident qu'au moins un projet a été tout bonnement annulé, mais aucun détail n'a été donné, de quoi faire spéculer les joueurs sur la Toile.

SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. prévoit de reconnaître des pertes extraordinaires liées aux pertes d'abandon associées à son compte de production de contenu dans ses livres pour l'exercice clos en mars 2024, comme détaillé ci-dessous.

Nature des pertes extraordinaires

Lors de la réunion organisée le 27 mars 2024, le Conseil d'Administration de SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. (la « Société ») a voté, à la lumière des multiples changements en cours dans l'environnement de son Groupe, en faveur de la révision de l'approche du Groupe en matière de développement de jeux haute définition (HD) avec l'intention d'être plus sélectif et plus ciblé dans l'allocation de ressources de développement. À la suite d’un examen approfondi du pipeline de développement du Groupe entrepris conformément à cette approche révisée, la Société prévoit de comptabiliser environ 22,1 milliards de yens de pertes liées à l’abandon de contenu dans ses livres pour l’exercice clos en mars 2024.

Perspective

La Société examine attentivement ses prévisions consolidées pour l'exercice clos en mars 2024 afin d'évaluer l'impact potentiel des facteurs ci-dessus ou d'autres. Si des révisions de ses prévisions s'avèrent nécessaires, la Société les divulguera dans les plus brefs délais.