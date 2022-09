Octopath Traveler II : une nouvelle grande aventure dans un monde inédit enchanteur dévoilée et datée, avec un collector

Forcément, Square Enix était présent lors du Nintendo Direct de ce mardi, avec plusieurs annonces à même de faire craquer les joueurs. Parmi elles, nous retrouverons une suite à Octopath Traveler, le jeu qui a introduit la « HD-2D » à l'été 2018 et qui est depuis paru sur PC, en plus d'avoir droit à une préquelle sur iOS et Android. Eh bien, place à un deuxième épisode qui sera multiplateforme !

C'est un tout nouveau monde que nous pourrons explorer dans Octopath Traveler II, Solistia. Et une fois de plus, nous incarnerons 8 nouveaux personnages principaux ayant chacun leur histoire, le guerrier Hikari, la danseuse Agnea, le marchand Partitio, l'érudit Osvald, la voleuse Throné, l'évêque Temenos, la chasseuse Ochette et l'apothicaire Castti. Vous noterez qu'en prenant la première lettre du prénom de chacun d'eux, cela forme à nouveau Octopath ! Il nous est promis des histoires entremêlées et nous pouvons déjà voir que le jeu est plus ambitieux que son prédécesseur sur bien des points.

Dans Octopath Traveler II, les joueuses et les joueurs embarqueront pour un voyage haletant à travers le continent de Solistia. Ce nouveau volet est développé par la même équipe que l'original, qui s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires dans le monde. Le titre renoue avec les graphismes en HD-2D emblématiques de la franchise, encore plus travaillés pour l'occasion ; et offre aux joueurs la rencontre saisissante de personnages rétro en 2D et d'un magnifique monde en 3D. Le jeu propose de tous nouveaux scénarios, personnages et fonctionnalités, ce qui en fait une introduction idéale à la franchise pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, tout en préservant le charme du jeu original pour celles qui l'aiment déjà. Les joueuses et les joueurs suivront le périple de huit protagonistes différents, exploreront le continent à leurs côtés, et vaincront des ennemis lors de combats stratégiques au tour par tour dans l'histoire propre à chacun. Modes de combat Faille et Exaltation - Il faudra faire preuve de stratégie pour tirer parti des faiblesses des ennemis et leur infliger davantage de dégâts en provoquant une faille, et pour améliorer les compétences des compagnons en mode Exaltation.

- Il faudra faire preuve de stratégie pour tirer parti des faiblesses des ennemis et leur infliger davantage de dégâts en provoquant une faille, et pour améliorer les compétences des compagnons en mode Exaltation. Actions spéciales - Les joueuses et les joueurs pourront interagir avec les PNJ du continent en utilisant des actions propres à chaque personnage. Les actions spéciales varieront également selon un cycle jour / nuit.

- Les joueuses et les joueurs pourront interagir avec les PNJ du continent en utilisant des actions propres à chaque personnage. Les actions spéciales varieront également selon un cycle jour / nuit. Histoire et personnages inédits - Les joueuses et les joueurs embarqueront pour une grande aventure sur le nouveau continent de Solistia, et découvriront les histoires entrelacées de huit nouveaux compagnons : Hikari (épéiste), Agnéa (danseuse), Partitio (marchand), Osvald (érudit), Throné (voleuse), Temeno (prêtre), Ochette (chasseuse), et Cattsi (apothicaire).

- Les joueuses et les joueurs embarqueront pour une grande aventure sur le nouveau continent de Solistia, et découvriront les histoires entrelacées de huit nouveaux compagnons : Hikari (épéiste), Agnéa (danseuse), Partitio (marchand), Osvald (érudit), Throné (voleuse), Temeno (prêtre), Ochette (chasseuse), et Cattsi (apothicaire). Cycle jour/nuit - Les villages et actions spéciales accessibles par chaque personnage changeront le jour et la nuit, créant ainsi davantage de possibilités d'exploration et de découvertes.

- Les villages et actions spéciales accessibles par chaque personnage changeront le jour et la nuit, créant ainsi davantage de possibilités d'exploration et de découvertes. Réserve d'énergie - Un nouvel élément permettant aux personnages de libérer une puissante compétence une fois la jauge remplie pendant le combat.

- Un nouvel élément permettant aux personnages de libérer une puissante compétence une fois la jauge remplie pendant le combat. Histoires croisées - Des histoires additionnelles se dérouleront entre les protagonistes au fil de leur aventure, entrelaçant plus étroitement encore leurs scénarios.

Une édition collector sera commercialisée en exclusivité sur la boutique de Square Enix, contenant ce qui suit :

Édition standard du jeu Octopath Traveler II ;

Lot de bustes des compagnons d'Octopath Traveler II - Les bustes des huit protagonistes ;

Album d'illustrations d'Octopath Traveler II - Un artbook de 44 pages ;

Octopath Traveler II Extended Battle Tracks - Une mini bande originale sur CD.

Octopath Traveler II est d'ores et déjà daté au 24 février 2023 sur Switch, mais aussi sur PS5, PS4 et PC (Steam), alors l'attente sera très courte cette fois. Si vous précommandez votre exemplaire au format numérique, vous recevrez le Kit d'aide aux nouveaux voyageurs incluant 5 Raisins curatifs (M), 5 Prunes stimulantes (M), 2 Confitures revitalisantes et une Poussière d'or (cet objet peut être vendu pour 5 000 Feuilles dans la boutique du jeu). Octopath Traveler premier du nom est toujours disponible à la vente sur Amazon.