Xbox : portages des Ace Attorney et d'Octopath Traveler II, Saison 2 d'Exoprimal, nouveautés dans le Game Pass.. toutes les annonces du TGS 2023

Comme l'année dernière, Xbox était de la partie au Tokyo Game Show 2023 avec une présentation tournée vers les éditeurs et développeurs japonais, mais avec aussi quelques annonces venues de l'international. Il ne s'agissait pas de l'évènement de l'année, mais le direct a permis d'apprendre plusieurs choses intéressantes.

Déjà, nous avons découvert une collaboration entre Ori et Party Animals, qui ajoutera des skins de la licence Moon Studios dans le party game.

Ensuite, il a été officialisé que Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy allait arriver sur PC, Xbox One et dans le Game Pass le 26 septembre. Il sera suivi par Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy début 2024, qui n'a lui pas été confirmé pour le service de jeu à la demande.

Plusieurs vidéos ont ensuite été diffusées, donnant des aperçus de Palworld, le MMORPG avec des créatures à collectionner et à faire combattre, du fictif Hakone Circuit de Forza Motorsport, de Persona 5 Tactica, et de Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, de sortie ce 28 septembre. D'autres aperçus du genre sans réelle annonce ont également été proposés pour Persona 3 Reload et Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, qui a été confirmé en day one le 9 novembre dans le Game Pass. Like a Dragon: Ishin! rejoindra aussi le service fin 2023.

Square Enix a sinon confirmé que Octopath Traveler II serait porté sur consoles Xbox et sur le Windows Store au début de l'année 2024.

Les Italiens de MarsLit Games ont aussi pris la parole pour révéler leur premier jeu : Altheia: The Wrath of Aferi, un jeu d'aventure et d'énigmes inspiré par les univers de Hayao Miyazaki et Mamoru Hosoda. Nous y suivrons Lili, une fille qui pleure encore la mort de sa mère, et qui va croiser la route de Sadi, un moine polymorphe qui va la guider dans un voyage qui va changer sa vie. Il est pour le moment prévu sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch à une date inconnue.

Le jeu de simulation sociale narratif inspiré par la culture japonaise Mineko's Night Market, de sortie le 26 septembre sur Steam et Switch, a été confirmé pour le 26 octobre sur Xbox One et PC via Windows Store, et dans le Xbox et PC Game Pass.

Sans aucun rapport avec le Japon, mais pour le plus grand plaisir des fans, Bethesda Softworks a révélé que la mise à jour Atlantic City de Fallout 76 arrivera le 5 décembre, avec un casino et de nouvelles aventures. Le contenu arrivera cependant sur les serveurs tests dès le 3 novembre. Krafton a lui annoncé que la map Eranger de PUBG: Battlegrounds serait mise à jour en octobre 2023.



Wo Long: Fallen Dynasty a refait parler de lui avec sa première extension, Conqueror of Jiangdong, qui a été confirmée pour ce 27 septembre. C'est également à cette date que nous pourrons obtenir gratuitement le sabre de Puppet et un objet appelé Etiquette, en collaboration avec Lies of P.



Une bande-annonce du jeu de rôle inspiré par les Suikoden qu'est Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes a été diffusée : il était prévu pour 2023 après avoir déjà été reporté, il a récemment été daté au 23 avril 2024 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch. Il sera comme prévu intégré au Game Pass en day one.

Le studio indépendant GameChanger a lui révélé My Lovely Empress, suite de My Lovely Daughter et My Lovely Life, un jeu de gestion nous invitant à reconstruire notre empire asiatique en faisant appel à des yokai. Il sera soutenu par Neon Doctrine, ce qui permettra d'ajouter des éléments en 3D à la série.

La Saison 2 de Exoprimal a été datée au 18 octobre 2023, et parmi le nouveau contenu, il y aura des skins de Ryu, Guile mais aussi Chun-Li de Street Fighter, de Gundam et plus encore.

Enfin, pour les rares lecteurs que cela peut concerne, le premier mois de PC Game Pass va temporairement être proposé à 100 ¥ au Japon, et une traduction nippone pour The Elder Scrolls Online sera disponible le 15 novembre.