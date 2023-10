Phasmophobia : encore une déception pour les portages PS5, PSVR 2 et Xbox Series X et S

Sorti en 2020 sur PC, en accès anticipé, Phasmophobia va être porté sur de nouvelles plateformes. Kinetic Game avait annoncé des versions PlayStation 5, Xbox Series X|S et PSVR 2 lors du Xbox Games Showcase Extended 2023, mais le studio a rencontré quelques soucis cet été, dont un incendie dans ses locaux, l'obligeant à repousser la sortie du jeu à la fin du mois d'octobre.

L'échéance arrive bientôt à son terme, et malheureusement, Phasmophobia est encore repoussé sur PS5, PSVR 2 et Xbox Series X|S. Dans un communiqué, Kinetic Games explique qu'il a rencontré des difficultés imprévues, dont l'incendie, et le portage sur PlayStation VR 2 lui demande d'optimiser les performances et les cartes du jeu, et même retravailler la map Maple Lodge Campsite. Un énorme travail qui va donc l'empêcher de lancer Phasmophobia pour Halloween...

D'ailleurs, la nouvelle date de sortie du jeu d'horreur n'est pas connue, Kinetic Games redonnera des nouvelles lorsqu'il sera prêt.