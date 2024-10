Phasmophobia détaille ses fonctionnalités PSVR 2

Cela fait un moment que les joueurs attendent l'arrivée de Phasmophobia sur consoles de salon. Après plusieurs reports, le jeu d'horreur coopératif de Kinetic Games arrivera demain sur PS5, PSVR 2 et Xbox Series X|S, dans une version en Early Access. Le responsable marketing principal du jeu, Asim Tanvir, a pris la parole sur le blog PlayStation afin de détailler la version en réalité virtuelle.

Déjà jouable en VR sur PC, Phasmophobia sera donc compatible avec le PlayStation VR 2 de la PS5, les développeurs évoquent le rendu fovéal, la résolution native, la ceinture porte-outils ou encore le cross-play :

Rendu fovéal : pour vous faire peur sans sacrifier les performances





Une des fonctionnalités les plus importantes de Phasmophobia sur PS VR2 est le rendu fovéal. Cette technologie innovante permet au jeu d’avoir un taux de rafraîchissement plus stable et plus élevé, vous garantissant que ces moments de frayeur surnaturels restent fluides et immersifs. Comment fonctionne-t-il ? Le système de suivi des yeux du PS VR2 détecte exactement l’endroit que vous regardez et concentre sa puissance de calcul pour un rendu de la zone dans sa résolution d’origine. Tout ce qui est dans votre ligne de vue directe est clair. Cette allocation stratégique des ressources offre un boost important de performance, ce qui signifie que vous pouvez profiter d’un gameplay fluide en toute situation, même durant vos rencontres les plus tendues avec le surnaturel.

Visuels limpides en résolution native





En plus du boost de performance apporté par le rendu fovéal, Phasmophobia sur PS VR2 profite de la résolution native du casque de 2000 x 2400 pixels par œil. Ça fait beaucoup de pixels dans vos lunettes de chasse aux fantômes ! Le jeu tourne également à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz avec une reprojection à 120 Hz, vous garantissant des visuels fluides lorsque vous explorez chaque couloir, grenier ou cave à la recherche d’indices. Que vous identifiez les fantômes à l’aide de pics EMF, déchiffriez les réponses des spirit boxes ou observiez les apparitions spectrales, cet ajout de finesse et de clarté rend chaque enquête plus réelle.

Une ceinture porte-outils conçue pour la chasse aux fantômes





Une des fonctionnalités exclusives à la version PS VR2 est la ceinture porte-outils, qui est conçue pour rendre la chasse aux fantômes encore plus intuitive en VR. Gérer votre équipement est crucial, et avec cette ceinture porte-outils, vous aurez facilement accès à jusqu’à trois équipements différents. Vous voulez passer de votre lecteur EMF à votre caméra tout en tenant un crucifix pour vous protéger ? Pas de soucis. Avec votre ceinture porte-outils, changer d’équipement est aussi simple que de vous baisser, attraper ce dont vous avez besoin, et rester concentré sur les phénomènes paranormaux qui se déroulent autour de vous.

Cross-play avec les joueurs PS5





Chasser des fantômes est toujours plus amusant entre amis, et Phasmophobia sur PS VR2 s’assure que vous ne partez pas à la chasse seul. Les joueurs PS VR2 peuvent s’allier avec d’autres chasseurs sur PS5 ou PS5 Pro, créant une expérience de jeu fluide pour les joueurs sur console. Que vous plongiez dans votre enquête en VR ou que vous jouiez sur écran plat, vous pouvez vous coordonner avec votre équipe, suivre vos indices et vous défendre contre les fantômes dangereux ensemble. La possibilité de jouer avec vos amis à travers différents systèmes PlayStation fait en sorte que personne ne soit mis de côté lorsque vous partez à la chasse.