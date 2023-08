Phasmophobia : l'horreur attendra sur consoles et PSVR 2

Lors du Xbox Games Showcase Extended 2023 en juin dernier, nous apprenions que Phasmophobia allait débarquer sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PSVR 2 dans le courant de ce mois d'août, dans une version en Early Access. Mais la fin du mois approche à grands pas, et il faut se rendre à l'évidence, le jeu sera en retard sur consoles.

Kinetic Game vient d'officialiser le report de Phasmophobia sur consoles, et a partagé un court communiqué sur les réseaux sociaux pour s'expliquer. Entre des problèmes inattendus au cours du développement et un incendie dans les locaux du studio, l'équipe a pris du retard sur le portage, et a donc décidé de repousser sa sortie. Désormais, Phasmophobia est attendu dans « la semaine précédant Halloween », soit entre le 23 et le 29 octobre prochain.

Encore une fois, le mois d'octobre 2023 sera particulièrement chargé pour les joueurs, surtout les amateurs de jeux d'horreur qui auront de quoi faire pour Halloween ! Si vous n'êtes pas équipé pour la réalité virtuelle sur PlayStation 5, vous pouvez retrouver le pack avec le PSVR 2 et Horizon: Call of the Mountain à 649,99 € sur Amazon.