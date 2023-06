Xbox Games Showcase Extended 2023 : Phasmophobia sur consoles, nouveaux modes pour Hi-Fi Rush et toujours plus de jeux en day one dans le Game Pass

Après le Xbox Games Showcase de dimanche, le constructeur organisait ce mardi soir un Xbox Games Showcase Extended 2023 en direct sur YouTube. Et s'il a sans surprise permis de revenir sur certaines des annonces de l'évènement avec des interviews des créateurs ou de partenaires comme Keanu Reeves, il a aussi été l'occasion de faire quelques annonces.

Le jeu de tir rigolo High on Life de Squanch Games aura droit à une extension High on Knife, que nous avons pu découvrir avec un premier teaser. Il s'agira d'un DLC payant, y compris pour les abonnés au Game Pass qui ont accès à l'expérience de base.

The Lamplighters League, jeu d'infiltration et d'action tactique inspiré des films d'aventure pulp par Harebrained Schemes (Shadowrun, Battletech), a été daté au 3 octobre 2023 sur PC et Xbox Series X|S par une nouvelle bande-annonce. Il sera comme prévu disponible en day one dans le Game Pass.

Le TPS coopératif The First Descendant est désormais annoncé pour l'automne 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Nexon a diffusé un trailer de gameplay et a dévoilé qu'une bêta cross-platform se tiendrait du 22 au 28 août prochains.

Stoic a dévoilé un peu plus de gameplay de son futur Towerborne au détour d'un carnet des développeurs.

Bethesda Softworks a dévoilé une bande-annonce de Rendez-vous avec la lune, la prochaine mise à jour de Fallout 76 à venir le 20 juin sur toutes les plateformes. Il a aussi rappelé que des extensions à Atlantic City sont également prévues dans les mois à venir.

Quelque chose se trame dans les recoins sauvages des Appalaches. Les Terres désolées de Virginie-Occidentale s'apprêtent à accueillir de nouveaux phénomènes et créatures qui ont pris... Rendez-vous avec la Lune ! Préparez-vous pour la nouvelle mise à jour, Rendez-vous avec la Lune, qui débarquera gratuitement pour tous les joueurs de Fallout 76 dès la semaine prochaine, le 20 juin. En plus de correctifs de bugs et autres améliorations, cette mise à jour comprend également deux nouveaux évènements publics : Je remets le son et Bêtes de somme, qui apparaîtront régulièrement sur la carte. Mais le problème, c'est que ces évènements publics ont aussi attiré de nouveaux cryptides ! Les mystérieuses créatures hantant ces contrées reculées sont connues des locaux sous les noms d'Ogua et du diable bleu, alors faites attention !

Toujours chez Bethesda, mais du côté de chez Tango Gameworks, une mise à jour Arcade Challenge! a été officialisée pour Hi-Fi Rush. Elle débarquera le 5 juillet avec un mode BPM Rush pour affronter des vagues d'ennemi alors que le rythme de la musique accélère (jusqu'à 200 battements par minute) et un mode Power Up! Tower Up! qui proposera une variante de la Rythm Tower avec une tour à gravir, des adversaires de plus en plus puissants et des améliorations aléatoires. Le patch introduira aussi des objets cosmétiques à débloquer et même des attaques spéciales mettant en vedette CNMN et Smidge.

Phasmophobia, le récent jeu d'horreur qui a effrayé les joueurs PC, a été confirmé sur Xbox Series X|S, PS5 et PSVR 2, où il sera disponible en Accès Anticipé à partir d'août 2023.

Asobo Studio est revenu sur son partenariat avec les créateurs de Dune pour l'ajout du House Atreides Ornithopter, dans le cadre d'un making of intéressant. Le vaisseau imaginaire sera pilotable dans Microsoft Flight Simulator à partir du 3 novembre 2023, jour de la sortie de Dune: Part II.

Une démonstration du gameplay de Lies of P a été diffusée et vous pouvez en retrouver une version longue de 9 minutes ci-dessous. Une démo est pour rappel jouable depuis la semaine dernière sur toutes les plateformes.

Le jeu de gestion agricole coopératif avec des mechas Lightyear Frontier a été confirmé pour début 2024 sur PC et Xbox Series X|S avec une nouvelle bande-annonce.

Enfin, plusieurs productions indépendantes ont été confirmées en day one pour le Game Pass : Go Mecha Ball, Another Crab's Treasure (confirmé au passage sur Xbox One et Xbox Series X|S), Little Kitty, Big City (idem), Techtonica, Sea of Stars, Harold Haribut (qui aura donc droit à une sortie console), Galacticare, Neon White (déjà disponible sur d'autres plateformes), Mineko's Night Market, The Bookwalker et The Wandering Village.

Il va donc y avoir encore de belles productions indépendantes dans le Game Pass dans les mois à venir : vous pouvez vous abonner au service pour 12,99 € par mois en version Ultimate.