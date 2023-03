The Lamplighters League : un jeu d'infiltration et d'action tactique inspiré des films d'aventure pulp annoncé sur PC et Xbox Series X et S

Le Paradox Announcement Show 2023 devait notamment nous révéler le prochain projet de Harebrained Schemes, développeur des Shadowrun et du jeu de stratégie futuriste BattleTech, basé sur un célèbre jeu de société. Son petit nom, c'est The Lamplighters League, et il s'agira encore une fois d'une expérience tactique, se déroulant cette fois dans des années 1930 alternatives.

Notre mission sera d'empêcher la Cour des Proscrits de prendre les commandes du monde entier, en dirigeant une équipe d'aventuriers malfrats, possédant chacun son histoire et ses compétences. Les parties au tour par tour nous emmèneront à travers le globe, de chantiers navals à des jungles sauvages, pour user de nos talents, pourquoi pas en nous infiltrant vers des positions avantageuses sur le terrain, en tirant parti des éléments du décor ou fonçant dans le tas avec nos armes dévastatrices. Nos héros pourront être améliorés et personnalisés, et surtout recrutés pour renforcer nos rangs avant que le Banished Court ne les rallie à sa cause.



Faufilez-vous, volez et ouvrez le feu dans l'aventure pulp de La Ligue des Lampistes ! Parcourez le monde, découvrez des sites palpitants et soyez plus malin que vos ennemis dans ce combat au tour par tour. Qui sait, vous pourriez bien sauver le monde. Harebrained Schemes, créateurs de Shadowrun Trilogy et de BATTLETECH, vous propose un tout nouveau monde inspiré des années 1930, où le culte tyrannique du Cercle des proscrits menace de dominer la planète. Pendant des millénaires, un groupe d'érudits héroïques connus sous le nom de la Ligue des Lampistes est parvenu à déjouer les plans de cette sinistre cabale. Malheureusement, la crème de la crème n'est plus et il ne reste que la crème du pire. Recrutez une équipe de marginaux et de crapules aux compétences et personnalités inoubliables et traquez le Cercle des proscrits aux quatre coins du monde, dans un mélange d'infiltration en temps réel, de combat tactique au tour par tour, de mystère et d'aventure haletante. La stratégie rencontre l'histoire, avec classe Contrôlez une équipe de personnages uniques et dynamiques, découvrez leurs compétences et leurs rôles. Découvrez leur histoire et leur monde au fil des missions. Chaque marginal contribue à sa manière au combat, par la sélection de coups dont il dispose.

Explorez des sites variés et étudiez le champ de bataille avant de vous lancer : faufilez-vous derrière l'ennemi avec le système d'infiltration en temps réel, éliminez proprement les traînards et placez votre équipe pour prendre l'avantage.

Exploitez les talents plus ou moins reluisants de vos agents lors de combats palpitants au tour par tour. Ajoutez compétences, équipements et améliorations pour ne pas vous laisser déborder par la menace croissante du Cercle des proscrits ! Votre pire ennemi est le Compte à rebours de l'Apocalypse Traquez le Cercle des proscrits dans une version alternative des années 1930, des quais aux déserts, des jungles aux villes, en passant par les étendues sauvages. Faites des choix au niveau mondial et empêchez l'ennemi de mettre en branle ses plans machiavéliques !

Recrutez de nouveaux alliés parmi la crème du pire : parcourez le monde à la recherche de bandits et de marginaux et enrôlez-les avant que le Cercle ne le fasse !

À chaque mission, votre équipe gagne des ressources et développe ses compétences. Mais attention, stress et blessures ne sont jamais loin ! Empêcherez-vous le Cercle des proscrits de faire du monde son jouet maléfique ? Venez le découvrir dans... La Ligue des Lampistes et La Tour de la fin du monde !

Si cette nouvelle licence qui rappelle les grands films d'aventure pulp vous tente, sachez que The Lamplighters League sortira dans un premier temps sur PC et Xbox Series X|S, à une date encore inconnue, mais en aussi en day one dans le Xbox Game Pass.