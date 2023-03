RUMEUR sur Suicide Squad: Kill the Justice League, la sortie du jeu serait à nouveau repoussée...

Lors du récent PlayStation State of Play, nous avons enfin pu découvrir pleinement le gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League, prochain jeu de Rocksteady et Warner Bros. Games, qui sera orienté coopération et proposera un modèle live service avec Passe de Combat, ajouts post-lancement et connexion obligatoire à Internet même pour jouer seul. Une partie des joueurs n'a pas forcément bien pris tout cela et, que cela ait joué ou non, il se pourrait que la date de sortie soit reportée à en croire le toujours très bien renseigné Jason Schreier de chez Bloomberg.

Selon l'une de ses sources, l'éditeur aurait à nouveau décidé de repousser le lancement actuellement prévu pour le 26 mai 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store), notamment pour peaufiner l'expérience en corrigeant des bugs et améliorant divers aspects un peu à la traîne par rapport au reste du jeu, mais sans refonte du cœur même du gameplay. La nouvelle date le ferait sortir plus tard dans l'année, sans plus de précision pour le moment.

