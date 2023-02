Paradox Announcement Show 2023 : une présentation annoncée et datée avec 3 nouveaux jeux

Les éditeurs l'ont bien compris, plus besoin d'attendre l'E3 pour faire parler de leurs jeux, chacun peut organiser sa propre conférence en ligne pour mettre en avant ses futures productions. Paradox Interactive suivra cette voie le mois prochain avec le Paradox Announcement Show 2023.

Paradox Interactive nous donne rendez-vous le 6 mars prochain, à partir de 18h00, pour suivre ce Paradox Announcement Show 2023, qui mettra en avant trois jeux inédits ainsi que quatre nouvelles extensions et d'autres informations. Ce sera notamment l'occasion de découvrir les nouveaux jeux de Colossal Order (Cities: Skylines), Harebrained Schemes (BattleTech, Shadowrun) et Paradox Tectonic, un studio fondé en 2019 et dirigé par Rod Humble. Paradox Interactive indique également que nous aurons droit à des informations sur Crusader Kings III, Europa Universalis IV et de la branche d'édition Paradox Arc.

Le programme s'annonce donc chargé, et tout cela sera à découvrir dans une petite seulement. Vous pouvez retrouver les jeux de Paradox Interactive sur Gamesplanet.