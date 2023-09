Xbox : une présentation en direct annoncée pour le Tokyo Game Show 2023, de grosses annonces en vue ?

Le Tokyo Game Show 2023 approche à grands pas, et de nombreux éditeurs japonais majeurs seront présents, avec des révélations et surtout des présentations approfondies de projets à venir, en plus de démos jouables pour le public présent sur place. Un acteur occidental incontournable sera aussi de la partie, comme pour les précédentes éditions : Xbox.

Le constructeur diffusera en effet un Xbox Digital Broadcast le jeudi 21 septembre à 11h00 heure française, qui sera streamé sur YouTube et d'autres réseaux sociaux en version anglaise et japonaise, avec des sous-titres dans plusieurs langues dont le français. Il promet d'y parler « de la progression du développement de jeux Xbox et de Bethesda Softworks, d'une collection créative et diversifiée de jeux de créateurs principalement situés au Japon et en Asie, et de nouveaux jeux passionnants à venir dans le Xbox Game Pass ». L'année dernière, nous avions eu droit à de belles annonces pour le service, en plus de l'annonce des portages de Deathloop, Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste - Remastered ou Guilty Gear Strive : nous pouvons espérer des révélations de cet acabit en 2023.



Une illustration spéciale avec une Xbox Series X, un Maneki-neko et le Mont Fuji a été dévoilée pour cette occasion. Le constructeur rappelle aussi pour les locaux qu'ils peuvent s'inscrire pour espérer participer à un évènement spécial le 23 septembre au Makuhari Messe, co-organisé avec IGN Japan et en présence de Phil Spencer et Sarah Bond.

