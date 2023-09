Tokyo Game Show 2023 : Bandai Namco tape fort avec son line-up

Le Tokyo Game Show 2023 approche à grands pas, les joueurs japonais ont rendez-vous dans une quinzaine de jours au Makuhari Messe de Chiba pour mettre les mains sur les futurs jeux vidéo qui arriveront sur le marché, et assister à des présentations sur scène. Plusieurs gros studios seront de la partie, comme Square Enix, Konami ou encore Level-5, et Bandai Namco dévoile à son tour son line-up.

L'éditeur et développeur nippon est à la maison, et il compte bien ravir les visiteurs avec de nombreux jeux qui seront jouables, tandis que d'autres seront seulement présentés sur scène, voici le line-up riche et varié de Bandai Namco :

Blue Protocol (PC) – Présentation sur scène ;

(PC) – Présentation sur scène ; The Idolmaster Shiny Colors: Song for Prism (iOS, Android) – Présentation sur scène ;

(iOS, Android) – Présentation sur scène ; My Hero Ultra Rumble (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Présentation sur scène ;

(PS4, Xbox One, Switch, PC) – Présentation sur scène ; Sand Land (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Jouable, présentation sur scène ;

(PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Jouable, présentation sur scène ; SD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android) – Jouable :

(iOS, Android) – Jouable : Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) - Jouable ;

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) - Jouable ; SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) – Jouable, présentation sur scène ;

(PS5, Xbox Series, PC) – Jouable, présentation sur scène ; Tales of Arise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Présentation en ligne ;

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Présentation en ligne ; Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) – Jouable, présentation sur scène.

Le Tokyo Game Show 2023 se tiendra du 21 au 24 septembre prochain à Chiba. Vous pouvez précommander Tekken 8 à 79,99 € sur Amazon en Launch Edition.