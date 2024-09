Tokyo Game Show 2024 : Bandai Namco n'aura qu'une poignée de jeux sur le salon, une absence se fait remarquer

Les annonces de line-ups des éditeurs japonais pour le Tokyo Game Show 2024 continuent à l'approche de l'ouverture du salon à la fin du mois, du 26 au 29 septembre au Makuhari Messe de Chiba. Capcom, Square Enix, Konami, SEGA... nous avons déjà eu droit à un bon tour d'horizon de ce qui sera montré sur place et sur la Toile en live. Qu'en est-il de Bandai Namco ? Eh bien, c'est un programme assez restreint qui va être proposé, comme annoncé via un communiqué et sur le site dédié, sauf éventuelles surprises, avec des titres purement japonais. En effet, aucune trace d'Unknown 9: Awakening de Reflector Entertainment, qui est pourtant l'un de ses propres studios et sortira quelques jours plus tard.

Vous trouverez donc ci-dessous un récapitulatif de tout ce qui a été annoncé pour le TGS 2024 du côté de Bandai Namco.

Stand principal DRAGON BALL: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series X|S, PC) - Jouable, Sur scène.

(PS5, Xbox Series X|S, PC) - Jouable, Sur scène. Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - Jouable.

(PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - Jouable. SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) - Sur scène.

(PS5, Xbox Series, PC) - Sur scène. Tales of Graces f Remastered (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - Sur scène. Family Game Park Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - Jouable sur PS5 et Switch.

De plus, avant même l'ouverture du salon, des lives façon tournois sur DRAGON BALL: Sparking! ZERO et une présentation de Tales of Graces f Remastered vont avoir lieu, et il n'y aura pas grand-chose de plus ensuite. Les horaires indiqués sont ceux en France.

Samedi 21 septembre 13h00 - Dragon Ball: Sparking! ZERO Tokyo Game Show 2024 Special Program: Team Battle to Determine Who’s Strongest! Team A Practice Dimanche 22 septembre 13h00 - Dragon Ball: Sparking! ZERO Tokyo Game Show 2024 Special Program: Team Battle to Determine Who’s Strongest! Team B Practice Lundi 23 septembre 12h00 - Tales of Graces f Remastered Announcement Commemoration Tokyo Game Show Special Broadcast - Pour célébrer sa sortie, cette émission passera en revue l'attrait et le gameplay du jeu avec des invités spéciaux. Avec Takahiro Sakurai (doubleur d'Asbel Lhant), Shiho Kawaragi (doubleuse de Cheria Barnes), Yosuke Tomizawa (producteur général de la série Tales of) et Yuki Ishikawa (producteur de Tales of Graces f Remastered). Vendredi 27 septembre 12h00 - SYNDUALITY: Echo of Ada Tokyo Game Show Special Broadcast - Le streameur virtuel Nekomugi Tororo et le streameur Tonakaito sont invités à participer à cette diffusion spéciale du Tokyo Game Show pour le jeu de tir PvPvE SYNDUALITY: Echo of Ada, qui présente son attrait avec un nouveau gameplay. Avec Nekomugi Tororo (VTubeur), Tokanaito (YouTubeur) et Yosuke Futami (producteur de SYNDUALITY: Echo of Ada). Samedi 28 septembre 5h00 - Dragon Ball: Sparking! ZERO Tokyo Game Show 2024 Special Program: Team Battle to Determine Who’s Strongest! Finals

