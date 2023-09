Tokyo Game Show 2023 : Konami dévoile son line-up, une grosse licence manque à l'appel

Alors que les studios sortent tout juste de la gamescom 2023 qui a eu lieu la semaine dernière à Cologne, en Allemagne, certains d'entre eux se préparent déjà pour le Tokyo Game Show 2023, qui se tiendra encore une fois à Chiba. Après Square Enix, c'est Konami qui dévoile son line-up.

Il est clair que Konami prépare un salon complètement dédié aux joueurs nippons, avec des franchises qui ont du succès dans l'archipel mais beaucoup moins en Occident. Bon, il y aura quand même Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, mais une grosse licence manque à l'appel. Alors que les fans ont eu droit à une Transmission avec un tas d'annonces l'année dernière, Silent Hill ne sera pas au Tokyo Game Show 2023. Frustrant, et eFootball (ex-PES) ne sera pas non plus de la partie. Voici le line-up de Konami :

Jeux de Konami : CYGNI: All Guns Blazing (PS5, Xbox Series, PC) – Jouable, présentation sur scène et en live ;

(PS5, Xbox Series, PC) – Jouable, présentation sur scène et en live ; eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (PS4, Switch) – présentation sur scène et en live ;

(PS4, Switch) – présentation sur scène et en live ; Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (PS5, Xbox Series, PS4, Switch, PC) – Jouable ;

(PS5, Xbox Series, PS4, Switch, PC) – Jouable ; Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live ;

(Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live ; Powerful Pro Baseball Eikan Nine Crossroad , (iOS, Android) – Jouable, présentation en live ;

, (iOS, Android) – Jouable, présentation en live ; Super Bomberman R 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Jouable ;

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC) – Jouable ; WBSC eBASEBALL: Power Pros (PS4, Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live ;

(PS4, Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live ; Yu-Gi-Oh! Duel Links (iOS, Android) – Jouable, présentation en live. Jeux tiers : 3goo : UFO Robot Grendizer: The Feast of the Wolves (PS5) – Jouable. Beep Japan : Radirgy 2 (PS5, PS4, Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live. Bushiroad Games : MACROSS Shooting Insight (PS5, PS4, Switch, PC) – Jouable. Cosmo Machia : TriggerHeart EXELICA (Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live. D.H Inc. : Get Me Out, Please (Switch). Falcom : Ys X: Nordics (PS5, PS4, Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live. ININ Games : Air Twister (PS5, Switch) – Jouable, présentation sur scène et en live. Mebius : Steel Empire (Switch) – Jouable ;

(Switch) – Jouable ; Yobarai Detective: Miasma Breaker (Switch) – Jouable. NetEase Games / Quantic Dream : Under the Waves (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Jouable. Oizumi Amuzio : DriftCE (PS5, PS4) – Jouable ;

(PS5, PS4) – Jouable ; Gravity Circuit (PS5, Switch) – Jouable ;

(PS5, Switch) – Jouable ; Magicians Dead: Force of the Soul (PS4) – Jouable. PiXEL : Wing of the Asteria (Switch) – Jouable. Sabotage Studio : Sea of Stars (Switch) – Jouable. Silver Star Japan : Rasen Reijou Spiral Ojosama Chohatsu no Makina (Switch). SUNSOFT : Ikki Unite (Switch, PC) – Jouable ;

(Switch, PC) – Jouable ; Shanghai Legend (Switch) – Jouable ;

(Switch) – Jouable ; Ufouria: The Saga 2 (Switch, PC) – Jouable.

Le Tokyo Game Show 2023 aura pour rappel lieu du 21 au 24 septembre prochain, au Makuhari Messe de Chiba, non loin de la capitale japonaise. Vous pouvez précommander Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 à 59,99 € sur Amazon.