Silent Hill : Konami nous donne rendez-vous cette semaine pour une Transmission autour de la licence !

Si nous sommes encore dimanche soir en France, c'est déjà le petit matin au Japon et il faut croire que Konami a décidé de commencer la semaine avec un coup d'éclat, puisque l'éditeur vient dans le plus grand des calmes de donner des nouvelles de la licence Silent Hill ! Non, vous ne rêvez pas et il ne s'agit pas d'une annonce de produits dérivés ou autre NFT.

L'éditeur a ainsi simplement tweeté pour dire au monde entier que les dernières mises à jour concernant la licence nous seront données lors d'une « Transmission » ce mercredi 19 octobre à 23h00, le tout accompagné d'un lien vers un site teaser n'indiquant rien de plus et de la phrase suivante :

Dans vos rêves agités, voyez-vous cette ville ?

Oui, Konami tease clairement au moins un nouveau projet avec pour l'occasion un logo inédit, ce qu'attendent les fans depuis des années. De plus, le directeur artistique de la Team Silent, Masahiro Itō, a relayé l'annonce, lui qui avait quelques heures plus tôt tweeté un compte à rebours en indiquant « -2:50 », message désormais supprimé (il a dû se faire rappeler à l'ordre...).

Récemment, le réalisateur Christophe Gans déclarait que plusieurs jeux seraient en développement, dont un possible remake de Silent Hill 2 par Bloober Team, dont des visuels auraient fuité. Par ailleurs, un certain Silent Hill: The Short Message a été enregistré ces dernières semaines en Corée du Sud, qui pourrait donc être officialisé cette semaine peu importe sa forme, certains voyant déjà là un teaser jouable comme l'a été P.T. pour le Silent Hills annulé d'Hideo Kojima.

Allez, plus que quelques jours à patienter avant d'enfin savoir réellement ce que nous concocte Konami.