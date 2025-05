Silent Hill f : faudra-t-il avoir joué aux autres jeux pour en profiter ? Konami répond

Cette année, Konami sortira Silent Hill f et c'est un évènement. La franchise a fait son retour avec une expérience gratuite sur PS5 (Silent Hill: The Short Message), une série interactive très critiquée par les fans (Silent Hill: Ascension) et un remake d'un opus culte (Silent Hill 2), mais d'autres projets sont en chemin. Après tous ces titres, les joueurs veulent un vrai gros jeu majeur et inédit, ce sera ce Silent Hill f.

Présenté en détail un peu plus tôt dans l'année, Silent Hill f prendra place à Ebisugaoka, dans le Japon des années 60, et nous suivrons Hinako Shimizu, une jeune femme qui devra résoudre des énigmes et affronter d'horribles monstres dans cette ville brumeuse et fictive. Certains joueurs qui ont découvert la franchise sur le tard se posent quand même une question : faudra-t-il avoir joué aux autres jeux de la licence pour profiter au maximum de Silent Hill f ? Eh bien sur les réseaux sociaux, Konami explique :

Il s’agit d’une œuvre entièrement nouvelle et indépendante de la série. Même ceux qui n'ont jamais joué à la série Silent Hill peuvent apprécier ce jeu.

Si vous connaissez la saga, cela peut sembler une évidence, mais les nouveaux joueurs le savent désormais. La plupart des opus de la franchise, à l'exception de Silent Hill: Origins, Silent Hill premier du nom et Silent Hill 3, sont des jeux indépendants, avec bien sûr quelques références à l'univers global ici et là, mais chaque titre raconte une histoire avec un début et une fin. D'où, sans doute, le choix de faire un remake de Silent Hill 2, très apprécié et totalement indépendant.

Bon, il y a quand même un lore à Silent Hill, les fans ont hâte de voir si Silent Hill f s'inscrira dans cet univers via de petits détails, c'est la première fois qu'un jeu de la franchise se déroule autant dans le passé et si loin des États-Unis. Nous avons rendez-vous le 4 juillet prochain pour un panel à l'Anime Expo de Los Angeles, le producteur Motoi Okamoto, le scénariste Ryukishi07 et le compositeur Akira Yamaoka seront sur place pour parler de Silent Hill f, espérons avoir une date de sortie à cette occasion !

Silent Hill f est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 74,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.