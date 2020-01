Silent Hill : Konami répond aux rumeurs, il y a de l'espoir

Konami a-t-il enfin décidé de redorer son blason auprès des joueurs en misant sur ses vieilles licences cultes ? Pour rappel, des rumeurs font état depuis quelques jours de deux jeux Silent Hill en cours de développement, un reboot et un jeu d'aventure narratif. Chose assez rare, face à ces bruits de couloirs, Konami a pris la parole.

Le studio japonais a en effet envoyé un communiqué à PCGamesN, dans lequel il affirme être à l'écoute des fans tout en envisageant des choses en interne :

Alors certes, il n'y a encore rien de concret, mais il est clair que Konami n'a pas oublié la franchise Silent Hill, pourtant en pause depuis 2012 avec Downpour et le spin-off Book of Memories. La saga a encore du potentiel, et avec un moteur récent comme l'Unreal Engine, cela pourrait donner des merveilles.