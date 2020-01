RUMEUR sur Silent Hill : deux jeux en développement ?

L'année dernière, la saga Silent Hill célébrait ses 20 ans, et Konami... n'a absolument rien fait. Il faut dire que depuis l'annulation de Silent Hills, la franchise est au point mort, au grand détriment des fans, même si certains mettent leur talent à l'ouvrage.

Mais officiellement, aucun jeu Silent Hill n'est prévu. « Officiellement », oui, car un certain AestheticGamer, à l'origine de leaks avérés par le passé, a récemment fait mention de deux jeux Silent Hill en cours de développement. Le premier serait un « soft reboot » du premier opus, tandis que le second serait un jeu d'aventure à la manière des titres de Telltale Games ou Supermassive Games (Until Dawn). L'insider y va même de son avis personnel et parle d'une officialisation dans le courant de l'année 2020.

Alors bien évidemment, les pincettes sont de mises, et comme Konami ne semble pas vouloir proposer de vrais jeux AAA (outre les PES annuels), il ne faut pas trop espérer le retour de Silent Hill. Et plutôt se tourner vers des jeux qui vont sortir cette année tout en s'inspirant de la franchise.