Summerford : un premier teaser pour le jeu d'horreur inspiré de titres cultes

Le genre du survival-horror va-t-il avoir droit à un nouvel âge d'or en 2020 ? En tout cas, plusieurs studios indépendants font rêver les joueurs, que ce soit Casper Croes avec Alisa, Panstasz avec World of Horror et maintenant Noisy Valley Studios avec Summerfold. Le nom du studio est d'ailleurs clairement une référence à Silent Hill.

Mais l'équipe cite également Resident Evil et Alone in the Dark comme sources d'inspiration pour Summerfold, un titre horrifique qui a eu droit à cette semaine à un premier teaser avec du gameplay. Le jeu se déroulera 37 ans après une catastrophe survenue dans un petit village anglais qui abritait un laboratoire nucléaire. Summerfold se présente comme un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne avec des combats, de l'exploration et des énigmes pour arriver à l'une des multiples fins du jeu, au travers de deux chemins bien différents.

Si le thème de la science qui part en vrille est en rapport avec les Resident Evil (Biohazard au Japon), la vidéo ci-dessus comporte son lot de lieux rouillés et même un cadavre accroché à une croix, rappelant cette fois le premier Silent Hill. Summerfold est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2020 sur PC, la page Steam est déjà en ligne.