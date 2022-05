The Chant : premier teaser et images pour le jeu d'aventure et d'horreur psychologique

Lorsque Koch Media créait son label Prime Matter, il avait mentionné The Chant, un jeu d'aventure et d'horreur psychologique développé par Brass Token. Les studios sont de retour aujourd'hui avec une première bande-annonce pour mieux présenter ce titre, qui arrivera en fin d'année.

Comme prévu, The Chant sera donc un jeu à la troisième personne, qui mélange l'action et l'horreur psychédélique et atmosphérique. Nous suivrons Jess Briars, qui suit une retraite spirituelle sur une île isolée et qui doit faire face à des créatures prismatiques après qu'un chant rituel les ait libérées, ouvrant un portail sur la dimension de L'Obscurité. Cet univers se nourrit de l'énergie négative et s'attaque aux peurs de chacun, Jess va devoir lever le voile sur une secte New Age des années 70 et se renforcer mentalement pour éviter d'être prise au piège dans L'Obscurité.

Une première bande-annonce sous forme de teaser est déjà à découvrir ci-dessus, de même que des images sur la seconde page, en attendant la sortie de The Chant dans le courant de l'automne 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.