Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, un titre et un premier teaser pour le deuxième DLC, The Last Spark Hunter

Les aficionados de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope n'attendent qu'une chose : son troisième DLC qui ramènera enfin le personnage de Rayman sur le devant de la scène. Cependant, Ubisoft en a prévu deux autres avant cela dans le cadre de son Season Pass : The Tower of Doooom est paru en mars dernier, place bientôt au second.

Nous savions tout juste qu'il nous amènerait sur une « planète enchanteresse » pour affronter « une menace mystérieuse qui sème le chaos ». Le premier visuel montrait une Lapin Crétin au sourire diabolique en robe noire, et nous la retrouvons d'ailleurs avec une voie malicieuse dans un tout premier teaser. Celui-ci ne nous en apprend pas plus sur la nature de cet ennemi, mais révèle que l'extension nous emmènera visiter les Melodic Gardens (certainement traduits en Jardins Mélodiques) et s'appellera The Last Spark Hunter.

En revanche, nous n'avons pas de date de sortie et ignorons donc quand nous découvrirons les secrets de cette chasseuse de Spark. Ubisoft garde-t-il ses révélations sous le coude pour l'Ubisoft Forward du 12 juin ou pour avant cela ? Affaire à suivre ! D'ici là, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est disponible à partir de 28,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, plus ouvert, plus tactique, plus drôle