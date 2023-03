Ubisoft : finalement, pas d'E3 2023 pour l'éditeur français, mais un Ubisoft Forward Live déjà daté

Après 3 ans de pause pour cause de crise sanitaire, l'Electronic Entertainment Expo va revenir en 2023, affaibli par un intérêt des spectateurs et professionnels en baisse, et la concurrence du Summer Game Fest et des initiatives indépendantes. La version professionnelle se tiendra du 13 au 15 juin et le public pourra explorer le Convention Center lors des E3 Gamer Days du 15 au 16.



Nul ne sait en revanche qui présentera ses jeux lors du salon, car Nintendo a déjà annoncé qu'il ne serait pas de la partie, Microsoft n'exposera pas, mais devrait être présent de manière numérique, et PlayStation pourrait faire bande à part. Ubisoft avait confirmé qu'il se joindrait à la fête... sauf qu'il vient de se rétracter. L'éditeur français a confié à VGC qu'il a changé d'avis et qu'il préfère à la place organiser son propre évènement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles, à priori avec un espace physique et une conférence en direct.

L’E3 a favorisé des moments inoubliables dans l’industrie au fil des ans. Alors que nous avions initialement l’intention d’avoir une présence officielle à l’E3, nous avons pris la décision ultérieure d’aller dans une direction différente et organiserons un événement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Nous sommes impatients de partager plus de détails avec nos joueurs très bientôt.

Voilà qui ne devrait pas arranger les affaires de l'E3 et son organisateur ReedPop... En revanche, nous avons désormais une idée de quand nous aurons des nouvelles d'Assassin's Creed Mirage (disponible en précommande à partir de 49,99€ sur Amazon.fr), Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Mighty Quest 2, Rocksmith+, Skull and Bones, le portage consoles de Trackmania et, qui sait, Beyond Good and Evil 2, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, XDefiant, The Division Heartland, The Division Resurgence, Rainbow Six Mobile, le remake de Splinter Cell, le jeu Star Wars de Massive ou les autres projets Assassin's Creed... Avec tant de projets sur le feu, les révélations de titres inédits devraient être rares.

Lire aussi : RUMEUR sur Avatar: Frontiers of Pandora, un visuel pour les précommandes du jeu en fuite