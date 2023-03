RUMEUR sur Avatar: Frontiers of Pandora, un visuel pour les précommandes du jeu en fuite

Après avoir été un phénomène à sa sortie en 2009, le film Avatar de James Cameron a enfin eu droit à une première suite en fin d'année dernière, Avatar : La voie de l'eau. La machine s'est donc remise en marche et comme à l'époque nous aurons droit à des productions vidéoludiques dans cet univers. Un MMO sur mobiles, Avatar: Reckoning, a déjà été annoncé et, surtout, Ubisoft développe de nouveau un jeu dans cet univers. Pas d'adaptation comme avec James Cameron's Avatar: The Game, mais une histoire originale signée Massive Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora. Nous n'en avons presque rien vu jusqu'à présent, surtout qu'il a été repoussé à la prochaine année fiscale de l'éditeur qui débutera le 1er avril prochain. Il se pourrait cependant que l'attente touche bientôt à sa fin.

En effet, le leaker @ScriptLeaksR6 qui avait par exemple déniché des visuels d'Assassin's Creed Mirage avant son annonce, a cette fois partagé une illustration promotionnelle d'Avatar: Frontiers of Pandora montrant une Na'vi bien équipée, qui devrait donc être utilisé dans le cadre des précommandes. Ces dernières offriraient ainsi un pack « The Child of Two Worlds » donnant accès à un ensemble d'éléments cosmétiques pour notre avatar et une skin d'arme. Rien de réellement surprenant en soi.

Est-ce qu'Ubisoft et Massive Entertainment vont prochainement enfin nous donner des nouvelles d'Avatar: Frontiers of Pandora ? Cela semble fort probable. De toute manière, avec sa présence à l'E3 2023 confirmée, il refera forcément parler de lui dans les prochains mois. Le jeu est pour rappel attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le film Avatar original est lui vendu en Blu-ray sur Amazon au prix de 14,98 €.