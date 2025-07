BON PLAN : Avatar: Frontiers of Pandora est à moins de 20 €, profitez-en !

In the Na'Vi





En fin d'année 2023, Ubisoft et Massive Entertainment lançaient Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu s'inscrivant dans l'univers de James Cameron, dépeignant une histoire entièrement inédite et nous plongeant dans les environnements luxuriants de Pandora à la première personne. L'an dernier, il a ensuite bénéficié de diverses mises à jour pour améliorer l'expérience et des deux extensions que sont Le Briseur de ciel et Les Secrets des montagnes. Si vous avez été patients, il est actuellement possible de se le procurer à vraiment pas cher.

Où se procurer Avatar: Frontiers of Pandora à pas cher ?





C'est principalement du côté de la Fnac que cette aventure nous mettant dans la peau d'un Na'vi est disponible pour moins de 20 euros.