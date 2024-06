Avatar: Frontiers of Pandora arrive bientôt sur Steam, une date et une bande-annonce qui émerveille pour son DLC Le Briseur de ciel

Si Massive Entertainment va sortir fin août son Star Wars Outlaws, il a en décembre dernier lancé un autre jeu tiré d'une grosse licence cinématographique, Avatar: Frontiers of Pandora. En plus des PS5 et Xbox Series X|S, il est évidemment paru sur PC, mais uniquement via l'Ubisoft Store et l'Epic Games Store. Ces derniers jours, une fiche est apparue sur Steam, indiquant qu'il sortirait bientôt sur la boutique de Valve. Avant même l'Ubisoft Forward, sa date de lancement fixée au lundi 17 juin a été affichée, mais l'éditeur n'en a même pas fait mention durant sa présentation... À la place de ça, c'est un aperçu et une date de sortie de sa première extension payante qui nous a été donné.

Intitulée Le Briseur de ciel (The Sky Breaker) et prévue dans le cadre du Season Pass, elle a été datée au 16 juillet au travers d'une excitante bande-annonce dépeignant les nouvelles menaces auxquelles nous serons confrontés, puisque la RDA n'a pas dit son dernier mot, venant troubler les festivités. Les environnements sont une fois encore à couper le souffle, qu'ils soient entièrement naturels ou d'origine humaine, envahis par la nature au fil du temps ou non. De sublimes visuels sont également à découvrir en page suivante.

Une ombre mystérieuse plane dans le ciel, menaçant les clans Na’vis alors que le festival des jeux bat son plein. Affrontez la RDA et protégez l’unité des clans dans le premier pack histoire d’Avatar: Frontiers of Pandora.

Un deuxième DLC intitulé Les secrets des montagnes (Secrets of the Spires) suivra à l'automne.

