Avatar: Frontiers of Pandora va surfer sur la sortie de Fire and Ash avec de grosses nouveautés qui vont tout changer

Avatar: Frontiers of Pandora n'a pas dit son dernier mot





Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, le 17 décembre prochain sortira en salles Avatar: Fire and Ash, le troisième long-métrage de la saga de James Cameron dont la toute première bande-annonce sera diffusée dès cette semaine avant Les 4 Fantastiques : Premiers pas au cinéma. Ce n'est sans doute pas un hasard qu'Ubisoft a donc remis en avant ce lundi son jeu Avatar: Frontiers of Pandora développé par Massive Entertainment, qui est pour rappel sorti en décembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Il a depuis eu droit à deux extensions en tant que DLC post-lancement, Le Briseur de ciel et Les Secrets des montagnes, ainsi que plusieurs mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu, dont un mode 40 fps. Ce n'est donc pas terminé et l'annonce du moment devrait clairement redonner de l'intérêt au titre, surtout auprès des joueurs n'étant pas fans des FPS.

Un changement de perspective pour redécouvrir la Frontière occidentale





Le directeur créatif Omar Bouali a ainsi annoncé une mise à jour gratuite qui sortira le vendredi 5 décembre 2025 et ajoutera deux fonctionnalités fortement demandées par la communauté. La première, c'est un mode de jeu à la troisième personne ! D'un simple appui sur une touche, nous pourrons modifier la vue utilisée à n'importe quel moment de l'aventure. Pour rappel, elle était déjà utilisée à dos d'Ikran (Banshee) ou de Pa'li (Equidius). Les développeurs ont donc retravaillé les animations et contrôles, ainsi que l'audio et les systèmes liés à la caméra pour l'occasion.

L'autre, c'est le New Game+, qui donnera donc une raison de relance une partie pour faire l'aventure de cette manière. Les capacités déjà obtenues et l'inventaire de notre avatar seront donc conservés, en plus de débloquer l'accès à un nouvel arbre de compétence et de l'équipement plus puissant pour affronter la RDA. En revanche, le site officiel indique que les deux DLC ne seront pas disponibles en NG+...

Si cela vous donne envie de découvrir Avatar: Frontiers of Pandora, sachez qu'il bénéficie actuellement de fortes réductions : BON PLAN : Avatar: Frontiers of Pandora est à moins de 20 €, profitez-en !