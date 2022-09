RUMEUR sur Assassin's Creed Mirage : encore des visuels en fuite et le retour du premier épisode confirmé

Nous ne sommes plus qu'à une journée de l'Ubisoft Forward et de son Assassin's Creed Showcase, mais les fuites concernant ce dernier se font hélas de plus en plus nombreuses... Encore cette semaine, nous avons ainsi appris de sources assez sures que la présentation devrait être l'occasion d'introduire les deux premiers jeux d'Assassin's Creed Infinity ainsi qu'un nouvel épisode sur mobile en plus d'Assassin's Creed Mirage, qui lui a déjà été officialisé. À ce sujet, son synopsis a à priori fuité, de même que son DLC The Forty Thieves Quest qui pourrait être son bonus de précommande. Et ça continue...

C'est à nouveau l'utilisateur de Twitter @ScriptLeaksR6 qui est à l'origine de ce leak de deux visuels, l'un assez flou avec le logo du jeu et l'autre en excellente qualité montrant pleinement l'illustration qui représente donc le protagoniste d'Assassin's Creed Mirage, qui serait donc bien Basim jeune. Tous les éléments sont là pour nous réjouir avec le personnage caché à l'angle d'un mur dans l'ombre, sa lame secrète prête à transpercer sa cible et tenant une épée courte (un shamshir ?) de l'autre, tandis que des couteaux de lancer sont accrochés à sa taille et que logo de sa confrérie est bien en évidence avec sa couleur bleue. Le reste de l'illustration nous indique clairement que nous sommes à Bagdad, le terrain de jeu de cet épisode.

Mais ce n'est pas tout, car ce même @ScriptLeaksR6 a aussi déclaré que le remake ou remaster d'Assassin's Creed premier du nom déjà évoqué par j0nathan serait donc confirmé, mais sans savoir sa date de sortie.

Ces quelques miettes ont de quoi exciter en attendant les annonces officielles qui devraient venir confirmer tout cela demain soir.

