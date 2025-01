RUMEUR sur Assassin's Creed Mirage : un futur DLC financé par un État étranger, soulevant quelques questions

Alors que tous les regards sont actuellement braqués sur Assassin's Creed Shadows et qu'Ubisoft a de nombreux projets en développement pour sa licence phare, dont des remakes, c'est Assassin's Creed Mirage qui refait parler de lui, d'une manière pour le moins étonnante. Le jeu à Bagdad nous faisant incarner Basim Ibn Is'haq aux alentours de l'an 861 EC est pour rappel sorti en octobre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Windows) et Amazon Luna, avant d'être porté sur certains appareils sous iOS, puis sur Steam pour son premier anniversaire. S'il a eu droit à quelques ajouts post-lancement (New Game+, mode Défi de synchronisation complète aka Permadeath), l'équipe d'Ubisoft Bordeaux, et plus largement l'éditeur, n'a jamais eu l'intention de prolonger sa durée de vie avec des DLC. Et pourtant, c'est bien ce qui pourrait survenir, quand bien même il a déjà été mis de côté par beaucoup, aussi bon et court à refaire soit-il. C'est en effet l'étonnante information que rapporte le quotidien français Les Échos.

Dans un article paru vendredi dernier et qui n'est malheureusement pas accessible à tous sans payer, nous apprenons qu'Ubisoft aurait conclu un partenariat avec l'Arabie saoudite lors de la Visite d'État du président Macron en décembre dernier, lors de laquelle Yves Guillemot était présent. Il aurait ainsi rencontré les dirigeants de Savvy Games Group, fondé en 2021 par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), dont le prince héritier et actuel Premier ministre du pays Mohammed ben Salmane est à la tête. L'entité possède notamment 7,54 % des actions de Nintendo et a de nombreuses parts chez Electronic Arts, Take-Two Interactive, Embracer Group, Nexon ou encore Capcom. Notez que la Fondation MiSK du prince détient de son côté SNK Corporation à 96,18 %. Jusqu'alors, l'éditeur français n'avait visiblement pas intéressé la firme saoudienne, contrairement au géant chinois Tencent.

Selon Les Échos, les discussions auraient abouti sur une offre pour le moins surprenante, à savoir la création d'un DLC pour Assassin's Creed Mirage qui serait en grande partie financé par Savvy Games Group. Rappelons qu'Ubisoft est dans une mauvaise passe financière (tout est relatif) et a pris des mesures pour redresser la barre. Cet épisode étant le premier à proposer un doublage en langue arabe en supplément des sous-titres, tout en montrant le rayonnement culturel du monde arabo-musulman de l'époque, nous comprenons aisément l'intérêt qu'il peut susciter. Si les fans du jeu peuvent d'un côté se réjouir d'une telle possibilité (cela reste une rumeur), une telle décision dictée par un acteur étranger à l'éditeur, qui plus par un autre État même de manière indirecte, a de quoi faire grincer des dents, certains n'ayant pas hésité à parler de soft power. Tant qu'aucun décisionnaire politique n'a son mot à dire sur la vision créative des développeurs, il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude à se faire, attendons avant de jeter la pierre.

Avec le lancement de l'Animus Hub, qui fera office de portails vers tous les projets à partir d'Assassin's Creed Shadows, mais comportera également les épisodes parus depuis Origins, ajouter un contenu supplémentaire plusieurs années après la sortie du jeu ne serait pas si fou, bien au contraire. Après tout, Assassin's Creed Odyssey a bien eu droit à une aventure inédite pour Kassandra fin 2021 avec les Récits Croisés, trois ans après son lancement. Par ailleurs, et selon la rumeur, Assassin's Creed Mirage pourrait également débarquer sur Switch 2.

Là où nous avons plus d'interrogations, c'est sur la nature de l'expérience qui pourrait être proposée. Assassin's Creed Mirage avait de base été imaginé comme un DLC de Valhalla, avant de devenir une aventure stand-alone avec Basim se suffisant à elle-même. De plus, bien que la période temporelle couverte soit sciemment évasive, nous savons que ce dernier s'est rendu à Constantinople en 967 en compagnie de Hytham, une histoire racontée dans le roman Assassin's Creed La Cité dorée. Ils ne l'ont à priori pas quittée ensuite, avant leur voyage en Norvège en 972. Il semble donc assez difficile d'imaginer qu'une « longue » et intéressante intrigue inédite non contée ait pu se dérouler après Mirage et nous voyons mal un tel accord déboucher sur l'ajout de simples missions à Bagdad et sa périphérie. Un évènement pourrait toutefois convenir, à savoir la Guerre civile abbasside de 965-966 ou cinquième fitna, même si l'intérêt de rejouer dans la même zone de jeu n'a pas grand-chose d'enchanteur sur le papier.

Notez toutefois que le directeur créatif Stéphane Boudon avait déclaré la chose suivante en avril dernier lors d'une session AMA sur Reddit :

Nous sommes ravis de l'accueil réservé à Mirage ! Mirage a été conçu comme une expérience autonome sans aucun DLC prévu. Cependant, nous avons sûrement des idées sur la façon dont nous pourrions prolonger l'histoire de Basim. Mais à ce jour, aucun contenu post-lancement n'est prévu pour Mirage.

Dans une autre réponse à l'idée de faire un autre jeu avec Basim, il avait ajouté :

Raconter l'histoire du passage à l'âge adulte de Basim a été un vrai plaisir pour nous, donc oui, nous avons encore beaucoup à dire sur Basim. D'un autre côté, créer un jeu avec autant de contraintes est un exercice difficile et en tant qu'équipe, nous aimerions aussi explorer de nouveaux horizons et avoir plus de liberté créative.

Après le DLC La colère des druides et AC Mirage, l'équipe d'Ubisoft Bordeaux a conçu l'extension Traque sur Awaji d'AC Shadows, prévue pour cette année. Si jamais le projet lui était confié, il ne faudrait sans doute pas l'attendre de sitôt.

Lire aussi : TEST Assassin's Creed Mirage : un retour aux Origines qui sonne comme une Révélation