E3 2023 : c'est officiel, Nintendo n'y sera pas !

En juin prochain, le Convention Center de Los Angeles rouvrira ses portes aux journalistes et aux visiteurs à l'occasion de l'E3 2023, qui marquera le grand retour du salon en public après quelques années de galère suite à la pandémie de COVID-19. Mais d'après IGN, les constructeurs Sony, Nintendo et Microsoft bouderaient le salon cette année.

Eh bien, pour l'un d'entre eux, c'est confirmé. Un porte-parole a envoyé un communiqué à IGN pour confirmer que Nintendo ne participera pas à l'E3 2023, rajoutant :

Nous abordons notre implication dans n'importe quel évènement au cas par cas et envisageons toujours différentes façons de nous engager avec nos fans. Étant donné que l'E3 de cette année ne correspondait pas à nos plans, nous avons pris la décision de ne pas participer. Cependant, nous avons été et continuons d'être un fervent partisan de l'ESA et de l'E3.