RUMEUR sur l'E3 2023 : Sony, Microsoft et Nintendo n'y seront pas

En 2020, avec la pandémie de COVID-19, l'E3 a pris un sacré coup dans l'aile, là où Geoff Keighley a sauté sur l'occasion pour créer le Summer Game Fest, un évènement à suivre en ligne. L'E3 2023 sera l'occasion pour le salon de rouvrir ses portes au public en juin prochain, mais de grands noms manqueraient à l'appel.

C'est ce qu'affirme IGN, citant plusieurs sources. D'après ces informations, Sony, Microsoft et Nintendo ne participeraient pas à l'E3 2023, que ce soit du côté des conférences ou sur le salon, au Convention Center de Los Angeles. Si cela est avéré, ce serait un énorme coup dur pour l'ESA, organisateur de l'E3, qui se priverait alors des trois constructeurs majeurs de consoles.

Pour rappel, Sony avait déjà décidé de faire bande à part dès 2019, mais pour les deux autres firmes, c'est un peu plus surprenant. Nintendo est un habitué de l'E3, profitant du salon pour mettre en avant ses futurs gros jeux avec des démos jouables par les journalistes sur des stands, et il a été le pionnier du format de vidéos préenregistrées avec ses Direct, une formule depuis reprise par tous. Concernant Microsoft, eh bien, le constructeur des Xbox est membre de l'ESA, Phil Spencer a récemment rappelé l'importance de l'E3 pour la presse et les joueurs, ces derniers attendant des nouvelles de Starfield, et le patron de Xbox a déjà confirmé la tenue d'une conférence cet été. Il se pourrait ainsi que Xbox tienne quand même une présentation dans le cadre de l'E3 2023, mais sans proposer de stands aux visiteurs... ou comment enterrer définitivement le salon de Los Angeles. De son côté, ReedPop, qui organise le salon cette année, a commenté :

L'E3 est un évènement si important pour l'industrie du jeu et se voir confier une pierre angulaire culturelle si importante n'est pas une responsabilité que ReedPop prend à la légère. Depuis que ReedPop a accepté le contrat d'organisation de l'E3 il y a six mois, nous avons travaillé avec diligence avec les membres de l'ESA en fonction de leurs commentaires pour créer un nouveau type d'E3 qui réponde à leurs objectifs et à leurs besoins.

Ce processus a pris du temps en raison du nombre considérable de parties prenantes qui ont apporté leur contribution, même si nous apprécions que nous aurions pu être plus transparents concernant les questions pour lesquelles nous étions encore en train de finaliser les réponses. Nous continuons à travailler sans relâche pour créer un spectacle qui rassemble l'industrie mondiale du jeu. Nous pensons avoir créé un nouveau format pour l'évènement qui répond aux besoins de l'industrie et de ses fans, et nous nous engageons à le construire et à le développer dans les années à venir.

Alors que nous avons passé une grande partie de 2022 à peaufiner la façon dont l'E3 2023 prendrait forme, en réfléchissant aux commentaires que nous avons reçus, nous n'avons pas envoyé un seul contrat à un exposant avant le début de ce mois. Nous avons reçu énormément d'intérêt et d'engagements verbaux de la part de plusieurs des plus grandes entreprises de l'industrie, et lorsque nous serons prêts à annoncer les exposants, nous sommes convaincus que ce sera une programmation qui fera que le voyage à Los Angeles en vaille la peine pour l'industrie et les consommateurs.