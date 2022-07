E3 : le salon fera bien son retour en 2023

Même si les joueurs ont droit à leurs doses d'informations estivales grâce au Summer Game Fest et à divers autres évènements tout au long de l'été, dont la gamescom, l'E3 manque beaucoup. Le salon de Los Angeles avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19, et le Convention Center n'a depuis plus accueilli l'évènement physiquement.

Nous avions tout de même eu droit à une édition 2021 numérique, mais l'E3 2022 avait été annulé à son tour, les organisateurs préférant se concentrer sur l'édition 2023 en physique à Los Angeles, sous un nouveau format. Eh bien, l'ESA est de retour aujourd'hui pour confirmer que l'E3 2023 aura bien lieu au Convention Center de Los Angeles, à des dates encore inconnues. ReedPop va participer à la production de l'évènement, la société étant déjà derrière les PAX, la Comic-Con de New York ou encore la Star Wars Celebration, autant dire qu'elle a l'habitude de ce genre de salon.

Les éditeurs, développeurs, journalistes, créateurs de contenus, fabricants et autres acheteurs seront donc invités à l'E3 2023 l'année prochaine, pour « une semaine de révélations AAA titanesques, des premières mondiales bouleversantes et un accès exclusif à l'avenir des jeux vidéo ». Voilà qui promet de belles choses. En attendant, vous pouvez retrouver des jeux sur Gamesplanet.