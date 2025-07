Usyk vs Dubois 2 : la revanche explosive approche

Le monde de la boxe est en ébullition dans la perspective du 19 juillet prochain. Au stade de Wembley à Londres, le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk (38 ans) affrontera le boxeur britannique Daniel Dubois (27 ans). Ce combat de poids lourds verra ainsi s'affronter l'actuel champion WBC, WBA et WBO au détenteur de la ceinture IBF.

Il s'agira de la deuxième confrontation entre ces deux géants de la boxe anglaise. En août 2023 en Pologne, leur premier affrontement controversé s'était soldé par une victoire par KO au neuvième round pour l'Ukrainien. Il y a donc un fort goût de revanche pour Daniel Dubois qui combattra cette fois-ci à domicile.

Très attendu, le combat sera disponible en direct dans le monde entier et en exclusivité sur DAZN PPV. Marque de paris de renommée internationale et d'origine ukrainienne, GG.BET est partenaire officiel du combat pour le titre de champion du monde incontesté des poids lourds. Une première pour cette marque également connue pour jouer au casino en ligne et pour son soutien à de grands événements d'esport.

Du très lourd pour GG.BET

Dans le cadre de l'événement de boxe, GG.BET a noué des partenariats avec Queensberry Promotions et Ready to Fight. Cette collaboration se traduira par une intégration visuelle complète de la marque sur des éléments clés du ring, ainsi qu'une présence sur les supports promotionnels et lors des moments forts, dont la conférence de presse du 17 juillet et la pesée du 18 juillet qui promet elle aussi d'être explosive.

Les passionnés de boxe auront en outre l'opportunité de participer à des animations spéciales et des concours organisés par GG.BET sur les réseaux sociaux, et de bénéficier d'offres exclusives pour le combat.

« Grand combat. Vrais frissons. » Tel est le slogan choisi pour l'événement de boxe, souvent présenté comme historique, en croisant les doigts pour que la montagne n'accouche pas d'une souris. Les impondérables du sport...

« Ce slogan reflète parfaitement l'ampleur de l'événement lui-même que l'excitation que les spectateurs peuvent ressentir. Nous sommes fiers de faire partie d'un événement aussi historique et espérons que chaque spectateur profitera pleinement du combat », indique le service de presse de GG.BET.

Des ambitions dans le sponsoring sportif

Représenté au Royaume-Uni, en Ukraine, dans d'autres pays européens ainsi qu'en Asie, GG.BET confirme, avec ce partenariat assez inattendu au premier abord, sa volonté de devenir un acteur majeur du sponsoring sportif mondial dans son aspect plus traditionnel.