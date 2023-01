Thrill of the Fight 2 : remettez les gants, chaussez votre protège-dents, le match de boxe aura un second round !

Thrill Of The Fight premier du nom nous avait fait forte impression à sa sortie, se détachant d'un Creed: Rise to glory grâce à une expérience plus réaliste, moins orientée arcade. Beaucoup de joueurs vous le diront, il fait partie des jeux les plus physiquement éprouvants du catalogue VR !

Quelques années auparavant, Ian Fitz, le créateur du jeu, avait déclaré qu'il travaillait sur une suite, mais qu'il n'avait pas encore totalement réfléchi à ce qu'elle serait. Il s'est donc joint à Halfbrick Studios (Jetpack Joyride, Fruit Ninja VR), grand fan du premier opus qui a déclaré ceci :

Bien que le gameplay authentique du titre lui ait permis de recueillir un bon accueil critique, nous pensons qu'il y a beaucoup de place pour en améliorer les mécanismes, et ce afin que les combats soient plus justes et plus réalistes. De ce fait, si vous réussissez les meilleures combinaisons et les meilleurs coups, vous devriez gagner le match. L'amélioration du retour sonore et visuel dans le jeu permettra aux joueurs de connaître l'efficacité de leurs coups, ce qui leur permettra de faire des ajustements en plein combat afin d'obtenir la victoire.

L'autre grande nouveauté de la suite, ce sera le support du multijoueur (absent du premier opus). Halfbrick Studios n'a pas donné de détails sur les plateformes ou la date de sortie de Thrill of the Fight 2, mais nous ne doutons pas de le voir sortir sur les mêmes machines que le précédent (Meta Quest et PCVR).

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.