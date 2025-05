Spirit of the North 2 : le retour de l'esprit renard sur nos streams de l'aprem

Depuis hier, nous vous invitons à découvrir en notre compagnie Spirit of the North 2. Le jeu d'aventure de Infuse Studio promet d'être contenplatif, mais le gameplay sera t-il à la hauteur ? Rendez-vous sur notre chaîne Twitch matin, aprem et soir pour une variété de contenus avec toute l'équipe. Les autres jeux du moment sont Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds ou encore Skull & Bones. Côté VR, c'est notre gourou Éric qui fait tourner la boutique. N'hésithez pas à venir échanger avec nous quand bon vous semble.

La suite de Spirit of the North s'annonce très esthétique, nous verrons si le gameplay tient la route...

Si vous êtes allergiques à Twitch (ça ne se soigne pas à priori...), vous pouvez aussi retrouver nos contenus live et vidéo sur notre chaîne YouTube.