Tekken 8 : Steve Fox boxe comme un roi, même si sa tête ne vous revient pas

Nous ne sommes désormais plus qu'à quelques semaines de l'arrivée de Tekken 8 dans nos consoles et PC au début de l'année 2024, qui disposera d'un roster assez copieux de 32 combattants au lancement. Nous connaissons depuis le mois dernier l'identité de chacun d'entre eux, avec la petite Reina qui est venue boucler les annonces. Désormais, Bandai Namco dévoile chaque semaine une bande-annonce dédiée à un personnage n'en ayant pas eu jusqu'alors. Leo avait ouvert le bal et c'est Steve Fox qui a suivi.

Ce fils génétique de Nina Williams, né alors que sa « mère » était en sommeil cryogénique, est un boxeur professionnel hors pair et nous le prouve à nouveau en enchaînant les combos face à King et Hwoarang. Le seul impair dans tout cela, c'est lorsqu'il ouvre la bouche, car les intonations de ses répliques sonnent bizarrement... Pourtant, c'est toujours Gideon Emery qui le double, qui nous a habitués à bien mieux. Il faut croire que la direction donnée à son personnage a changé. Les fans n'ont en tout cas pas manqué de le relever et de s'en plaindre, ainsi que de la structure de son visage. Sa pose de victoire est elle assez amusante, car elle fait apparaître un mini ring, ce qui fait ici un peu doublon.

Tekken 8 est attendu le 26 janvier 2024 et peut être précommandé à partir de 69,99 € sur Amazon, à la Fnac, chez Cdiscount dès 74,99 € (ici et là) ou chez Gamesplanet dès 59,49 €.