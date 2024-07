Tekken 8 : enfin une date de sortie pour Lidia Sobieska et les nouveautés gratuites de la mise à jour 1.06

Ces dernières heures, un Tekken Talk Live spécial a été diffusé, lors duquel Katsuhiro Harada, Michael Murray, Kohei « Nakatsu » Ikeda et Yasuda Esports ont discuté des prochaines nouveautés nouveautés et futurs changements apportés à Tekken 8, avec en tête de liste électorale la Première ministre polonaise fictive Lidia Sobieska. Après l'arrivée d'Eddy Gordo début avril, elle avait été annoncée durant l'EVO Japan pour une arrivée cet été sans plus de précision. Sa bande-annonce de gameplay n'avait pas tardé à suivre en mai, sauf que l'experte en karaté shōtōkan se fait désirer. Plus pour très longtemps. Vous noterez que la vidéo du jour n'a presque rien de nouveau et reprend en grande partie le contenu de la précédente, dévoilant juste trois costumes du personnage à la fin...

Lidia Sobieska sera donc disponible pour les possesseurs du Pass Year 1 le mardi 23 juillet, tandis que les autres joueurs devront patienter jusqu'au jeudi 25 avant de pouvoir l'acheter séparément. Au préalable, la mise à jour 1.06 sera déployée le 22 juillet, incluant notamment le stage gratuit Seaside Resort, dans lequel le temps passe du coucher du soleil à la nuit à mesure que le combat progresse, et un mode Photo ! Un concours va pour l'occasion être organisé sur les réseaux sociaux jusqu'au 31 octobre, avis aux photographes virtuels. Quelques comportements de personnages seront ajustés avec le patch, mais aucun équilibrage n'est prévu. Le Tekken Fight Pass - Round 2 sera également disponible à partir de ce moment-là.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo de gameplay opposant Lidia à Eddy, ainsi que la rediffusion de la présentation, où les commandes et coups de la nouvelle arrivante ont été passés en revue.

Here's a sneak peek of everyone's favorite Polish Prime Minister fighting on the new #TEKKEN8 free stage, Seaside Resort! pic.twitter.com/mfeSWpZNk6 — TEKKEN (@TEKKEN) July 12, 2024

