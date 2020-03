Tekken 7 : bande-annonce qui tabasse, date de sortie et costumes pour Fahkumram, le colosse thaïlandais

C'est à l'occasion des finales du Tekken World Tour 2019 prenant place en Thaïlande que Bandai Namco avait dévoilé le dernier combattant du Season Pass 3 de Tekken 7, entièrement inédit et se nommant Fahkumram. Il devait alors voir le jour au printemps, mais nous n'en savions pas plus. Eh bien, sans crier gare, la chaîne d'Asie du Sud-Est de l'éditeur a mis en ligne une nouvelle bande-annonce dédiée au personnage, révélant au passage la date de son arrivée.

L'attente sera de très courte durée puisque Fahkumram et ses techniques de Muay Thaï feront leur arrivée dans Tekken 7 le mardi 24 mars sur PS4, Xbox One et PC. À priori, il devrait vous en coûter 5,99 € comme pour tous les précédents personnages ajoutés, si vous souhaitez l'obtenir à part dans le DLC 14, contenant également son set de « combat traditionnel » et celui de « vainqueur ». L'autre nouveauté prévue à la même date, ce sera l'ajout de l'arène Cave of Enlightment avec le DLC 15, au prix inconnu actuellement si vous n'avez pas le Season Pass 3.

Avec plus de 5 millions de copies vendues à travers le monde, Tekken 7 bénéficie d'une large communauté, alors il ne serait pas étonnant qu'une quatrième année de contenu voie le jour en fin d'année, à moins qu'un huitième épisode prenne rapidement le relai.

Lire aussi : MAJ Tekken 7 : l'arrivée de la fonction My Replay & Tips et les Tokyo Tekken Masters 2020 datés