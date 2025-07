Le Stunfest est de retour en 2025, mais il a besoin de vous

20 ans de Stunfest





Cela fait 20 ans que 3 Hit Combo organise à Rennes le Stunfest, un festival de jeux vidéo. L'évènement a eu lieu dans plusieurs lieux de la capitale bretonne (maison de quartier la Touche, Espace des Deux Rives, Triangle, INSA, Liberté, Saint-Anne) et même en ligne pendant la pandémie de COVID-19, le Stunfest met en avant les jeux de versus fighting et rétro, mais pas seulement. Un rassemblement très apprécié des Rennais et Rennaises, qui n'avait pas eu lieu en 2024, faute de budget.

Quelles sont les dates du Stunfest 2025 ?





3 Hit Combo ne se laisse évidemment pas abattre et organisera le Stunfest du 24 au 26 octobre 2025, à la Maison des Associations de Rennes, en face du Liberté. L'association annonce un nouveau format, à savoir « un laboratoire pour imaginer une formule durable pour les années à venir ». La programmation mettra ainsi en avant « la richesse des cultures du jeu vidéo en valorisant les projets de ses adhérent·es, les initiatives locales et les propositions d’acteur·rices reconnu·es ». Le Stunfest 2025 s'articulera ainsi autour de huit collèges thématiques :

Agora ;

Création indépendante et amateur ;

Conférences ;

Freeplay ;

Jeux de combats ;

Médiation culturelle ;

Musique ;

Speedrun.

Les habitués ne seront pas dépaysés, 3 Hit Combo met l'accent sur l'aspect collectif du festival, il a opté pour une gouvernance collégiale et « ce sont près de 70 adhérent·es (personnes physiques ou morales) qui se réunissent et œuvrent pour faire revivre le festival Stunfest à l'automne 2025 ». Il reste cependant un problème : celui du budget.

Une campagne de financement participatif pour soutenir le Stunfest





3 Hit Combo lance ainsi une campagne de financement participatif sur HelloAsso afin de consolider son budget pour organiser le Stunfest 2025. L'association est à la recherche de 10 000 €, elle a déjà récolté 2 675 € et la campagne est en cours jusqu'au 27 juillet prochain. 3 Hit Combo veut ainsi proposer « une billetterie abordable », cette campagne de financement participatif n'est que la première étape de son parcours de soutien :

Étape 1 : une campagne de financement participatif valorisant le merchandising des éditions précédentes ;

: une campagne de financement participatif valorisant le merchandising des éditions précédentes ; Étape 2 : une billetterie accessible pour le Stunfest 2025 ;

: une billetterie accessible pour le Stunfest 2025 ; Étape 3 : plein de petites actions de soutien pendant le Stunfest 2025 (du nouveau merchandising, une buvette, une tombola...).

Sur la page HelloAsso, 3 Hit Combo précise que le soutien du public représente 55 % des recettes du Stunfest, les subventions 42 % et les sponsors 3 % seulement.

Il vous reste encore 25 jours pour soutenir le festival rennais, en attendant l'ouverture de la billetterie à une date encore inconnue et bien sûr le Stunfest 2025 en octobre prochain. Vous pouvez vous échauffer sur Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, disponible à partir de 44,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.