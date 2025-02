Overwatch 2 : retour des loot boxes, nouveaux Héros, mode Stadium à la CS, bonus, l'année 2025 s'annonce folle !

Blizzard avait donné rendez-vous au fan hier soir pour assister à un Spotlight pour faire le point sur l'avenir d'Overwatch 2. Le directeur du jeu Aaron Keller a longuement présenté les nouveautés qui attendent les joueurs d'OW2 et, clairement, les développeurs se remontent enfin les manches, sans doute portés par le succès du concurrent Marvel Rivals.

En 2025, les joueurs vont pouvoir découvrir de gros changements dans le gameplay avec l'arrivée des bonus, des exclusions de personnages, de votes pour les cartes, du mode Stadium inspiré de Counter-Strike, de nouveaux Héros et bien sûr de nouvelles skins Mythiques. Le replay du Spotlight est à retrouver ci-dessus, voici tout ce qu'il faut savoir :

Des bonus pour redéfinir votre style de jeu





Le 18 février marquera le coup d’envoi de la saison 15 et l’arrivée d’une des plus grandes innovations qu’ait connues le gameplay d’Overwatch : les bonus ! Propres à chaque personnage, ceux-ci feront évoluer votre style de jeu et vous permettront de personnaliser vos stratégies comme jamais auparavant. Faites votre choix parmi différents bonus pour améliorer l’arsenal de votre personnage et découvrez de nouvelles possibilités qui vous aideront aussi bien à consolider la victoire de votre équipe qu’à renverser la vapeur pour éviter une potentielle défaite.

Votre personnage monte en niveau deux fois au cours d’une partie. Le premier niveau vous propose un choix entre deux bonus mineurs qui vous offrent de légères améliorations, comme des effets passifs modestes ou des réductions des temps de recharge. Par exemple, Torbjörn peut faire en sorte que son marteau de forge rende des points d’armure aux membres de son équipe, ou bien permettre à Surcharge de restaurer toutes les munitions de son pistolet à rivets.

Les bonus majeurs changent radicalement le gameplay et redéfinissent ce dont votre personnage est capable. Torbjörn peut ainsi choisir de fixer sa tourelle aux murs et au plafond, ou bien opter pour une puissante tourelle de niveau 3. Quel que soit votre choix, vous aurez accès à de nouvelles stratégies pour triompher de vos adversaires.

Retrouvez encore plus d’exemples dans la vidéo Overwatch 2 Spotlight pour découvrir comment ces bonus vont transformer les parties rapides et compétitives d’Overwatch 2 à partir de la saison 15. D’autres informations arriveront dans les jours à venir, restez à l’écoute !

Stadium : le champ de bataille ultime





Prévu pour la saison 16, en avril, Stadium est le mode de jeu le plus ambitieux que nous ayons jamais conçu. Plus qu’un mode, c’est une nouvelle façon de jouer à Overwatch.

Dans le système en 4 manches gagnantes du mode Stadium, vous gagnez de la monnaie en jeu à chaque manche pour modifier les capacités de vos personnages ou en acquérir de nouvelles. Ces améliorations redoutables peuvent renforcer votre résistance, augmenter vos dégâts ou même transformer intégralement l’arsenal de votre personnage. Découvrez des pouvoirs renversants, créez des configurations uniques et livrez des combats hautement stratégiques dans ce mode qui vous invitera, plus que jamais, à incarner l’héroïsme à votre façon.

Imaginez Reinhardt en train de fendre les airs pour se ruer derrière les rangs adverses avant de projeter de la lave avec Frappe de feu, un Soldat : 76 dont le champ biotique augmente la vitesse d’attaque des personnages alliés, une Kiriko capable de lancer trois kunais et de se téléporter librement, ou encore une Ange combattante qui peut non seulement faire le vide sur le champ de bataille, mais aussi déployer un bouclier pour protéger les personnages alliés qu’elle ressuscite. Tout cela (et plus) est possible dans le mode Stadium !

En plus de ces capacités extraordinaires qui vous permettront de créer des configurations spectaculaires, le mode Stadium utilise une nouvelle caméra à la troisième personne pour vous offrir une expérience plus dynamique, tout en vous laissant la possibilité de revenir en vue à la première personne. Avec la caméra à la troisième personne, vous verrez une plus grande partie du champ de bataille et serez aux premières loges pour observer les effets de vos capacités boostées (et l’impact de celles de vos adversaires et de votre équipe), comme le sillage de lave que laisse le méca de D.Va lorsqu’il traverse le champ de bataille.

Pour vous aider à apprivoiser toutes ces nouveautés, le mode Stadium se dote d’une interface revisitée, d’icônes intuitives et d’effets visuels fantastiques. Vous pourrez parcourir, acheter et vendre des modifications (objets, objets héroïques et pouvoirs) en toute simplicité, mais aussi prendre connaissance des configurations adverses pour optimiser votre stratégie entre deux manches.

Le mode Stadium disposera de ses propres parties compétitives, avec plusieurs divisions et rangs, sans oublier des récompenses uniques.

Au moins 14 personnages seront disponibles au lancement du mode Stadium, au début de la saison 16. Par la suite, nous ajouterons des personnages, des cartes et d’autres modes tout en tenant compte de vos commentaires pour que le Stadium évolue dans la bonne direction. D’autres informations seront dévoilées dans les mois à venir, ne les manquez pas !

Nouveaux personnages





Découvrez Freja, la nouvelle héroïne d’Overwatch 2 ! Ex-sauveteuse reconvertie en chasseuse de primes, Freja fait souffler un vent de fraîcheur sur le jeu grâce à son arbalète explosive et à ses capacités hors du commun. Attendez-vous à un défi ardu, mais gratifiant, car la maîtrise de ce personnage exige adresse et précision.

Faites pleuvoir un déluge de carreaux grâce à l’arbalète Rafale de Freja pour maintenir la pression sur vos adversaires.

Ralentissez le rythme avec Dans le mille pour préparer un tir parfait et projeter un carreau rapide et explosif qui déclenchera un véritable feu d’artifice dans les rangs adverses.

Effectuez une ruée rapide dans n’importe quelle direction pour récupérer votre carreau explosif et faire mordre la poussière à vos adversaires.

Projetez-vous dans les airs grâce à Courant ascendant pour atteindre les adversaires qui se croyaient à l’abri sur les toits ou pour prendre de la hauteur avant de frapper.

Enfin, faites des ravages avec votre tir de bolas explosif. Piégez une victime et entraînez-la vers sa propre équipe pour un combo dévastateur.

Freja rejoindra Overwatch 2 pour la saison 16, mais vous pourrez tester le personnage à l’occasion d’un week-end d’essai gratuit dans le courant de la saison 15. D’autres informations à ce sujet seront annoncées ultérieurement.

Après Freja viendra le 44e personnage du jeu, qui porte actuellement le nom de code Aqua. Il s’agit d’un héros chinois au style de jeu novateur qui emploie des capacités liées à l’eau et peut manipuler le champ de bataille. Vous en saurez plus sur Aqua à l’approche de sa sortie, prévue pour la saison 18.

Saison 15 : une nouvelle année de compétition





La saison 15 commencera le 18 février et marquera le coup d’envoi de la saison de compétition 2025 ! Elle s’accompagnera d’une réinitialisation complète des rangs et de nouvelles variantes d’armes galactiques imprégnées du pouvoir des étoiles, de porte-bonheur d’arme liés à votre rang et d’icônes de profil inédites. De quoi exhiber fièrement votre talent pendant les parties comme en dehors !

Après le coup d’envoi de la saison 15, vous pourrez prendre part à de nouvelles parties compétitives en 6c6 et profiter du mode Overwatch classique : GOATS pour revivre l’une des périodes les plus mémorables de l’histoire d’Overwatch.

La saison 15 marque aussi le retour des coffres ! Ceux-ci vous permettront d’obtenir toutes sortes d’objets ornementaux. Vous pourrez en acquérir grâce aux récompenses hebdomadaires et d’évènement, et vous recevrez un coffre légendaire dans le passe de combat gratuit, ainsi que deux coffres légendaires de plus dans le passe de combat premium. Nous tenons à faire preuve de transparence quant à vos chances d’obtenir tel ou tel type d’objet ornemental grâce aux coffres. C’est pourquoi, en plus du tableau de probabilités ci-dessous, nous garantissons un objet rare ou supérieur dans chaque coffre, un objet épique tous les cinq coffres et un objet légendaire tous les vingt coffres. Vous aurez donc toutes vos chances d’obtenir des objets exceptionnels !

Coffres Coffres légendaires Légendaire : 5,10 % Légendaire : 100 % Épique : 21,93 % Épique : 21,93 % Rare : 96,26 % Rare : 96,26 % Commun : 97,97 % Commun : 97,97 %



Nous vous en dirons plus sur la saison 15 dans l’article de lancement de la semaine prochaine !

Et après la saison 15 ?





Après la saison 15, plusieurs nouveaux systèmes seront mis en place pour améliorer votre expérience dans Overwatch 2. La saison 16 verra arriver les exclusions de personnages dans les parties compétitives. Dans le courant de l’année, un système de vote pour les cartes sera également déployé pour vous permettre de choisir où livrer bataille avec votre équipe. Les exclusions visent les personnages particulièrement puissants ou frustrants, tandis que le système de vote des cartes vous invite à choisir vos champs de bataille préférés, ajoutant ainsi un nouvel aspect stratégique au jeu.

Il ne s’agit là que de quelques exemples des nombreux systèmes que nous sommes en train de développer, et nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus !

Des objets ornementaux éblouissants





Les modèles de cette année sont exceptionnels. Pendant la saison 15, vous pourrez acquérir le modèle mythique Zenyatta Pixiu ainsi qu’un modèle d’arme mythique pour Fatale. Puis, pendant la saison 16, vous découvrirez de tout nouveaux modèles inspirés de DokiWatch, dont un modèle mythique pour Juno et une arme mythique pour Ange.

La saison 17 verra arriver un modèle mythique pour D.Va inspiré du tigre de Sibérie, l’animal national de la Corée du Sud, ainsi qu’une nouvelle arme mythique symbolisant l’attrait de la corruption qui a fait de Gabriel Reyes le terrifiant Faucheur.

Bien sûr, les premières saisons de 2025 ne vous réservent pas que d’éblouissants modèles mythiques ; nous vous préparons quelques-unes de nos meilleures collaborations à ce jour, à commencer par le retour de LE SSERAFIM pour la saison 15 !

Préparez-vous





Les bonus, le mode Stadium, les modèles mythiques pour Zenyatta et D.Va, Overwatch classique : GOATS, la première étape de la saison 2025 de l’OWCS, la nouvelle année compétitive… Et vous n’avez encore vu qu’une partie de ce que nous vous réservons pour 2025, car nous n’avons couvert que les premières saisons ! N’oubliez pas de regarder la vidéo Overwatch 2 Spotlight pour découvrir tout ce qui a été dévoilé aujourd’hui. Overwatch 2 est un jeu fait avec amour pour une communauté brillante et passionnée, et toute l’équipe se réjouit à l’idée de découvrir l’avenir radieux qui commence dès à présent !