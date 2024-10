Overwatch 2 : le retour du 6v6 confirmé, Blizzard nous dit tout

Avec la sortie d'Overwatch 2, le premier jeu a disparu et avec lui les parties en 6v6. Blizzard a modifié son jeu pour proposer des matchs en 5v5, avec deux DPS, deux Soigneurs et un seul Tank. Un changement appliqué pour rendre les affrontements plus lisibles, moins longs et plus dynamiques, mais qui a frustré pas mal de fans de la première heure. En juillet dernier, les développeurs ont quand même avoué envisager un retour du mode 6v6 et dévoilent cette semaine quelques détails.

Le 6v6 va faire son grand retour pendant la Saison 14 d'Overwatch 2, au travers de deux évènements à durée limitée. Les joueurs pourront retrouver les compositions 2-2-2 d'Overwatch 1, mais également une variante du mode Sélection libre dénommée « Minimum 1, maximum 3 ». Blizzard nous explique tout cela sur son blog :

Essais de format 6c6 pour la saison 14



L’équipe s’est penchée sur la question pour mettre au point quelques essais. C’est avec grand plaisir que je peux vous annoncer que deux essais de 6c6 auront lieu pendant la saison 14. Le premier aura lieu une semaine après le début de saison et sera légèrement différent du format habituel avec 2 personnages pour chaque rôle. L’idée ici n’est pas de vous proposer de plus larges formats simplement pour vous faire plaisir, mais véritablement de voir s’il est possible de proposer du 6c6 sans retomber sur les problèmes qui avaient poussé à l’abandonner. Le premier essai sera donc une variante de la sélection libre, que nous avons baptisée « Minimum 1, maximum 3 », et dans laquelle chaque équipe devra avoir au moins 1 personnage de chaque rôle, mais pas plus de 3 d’un même rôle. Vous pourrez donc essayer différentes compositions d’équipe inédites dans Overwatch 2. Il sera toujours possible de changer de personnage en cours de partie, mais il faudra toujours respecter cette limite de « Minimum 1, maximum 3 ». En plus d’expérimenter avec ce format au croisement de la file d’attente par rôle et de la sélection libre, nous pourrons également analyser les différents personnages, capacités et systèmes de jeu actuels dans le cadre de parties en 6c6 avant d’effectuer d’autres essais. Le second essai de 6c6 aura lieu aux alentours de la mi-saison. Il se fera avec la composition classique 2-2-2, mais nous y ajouterons cette fois des éléments de jeu propres à Overwatch 2 (moins d’effets de contrôle, personnages retravaillés, etc.). Les essais 6c6 seront un format spécial de parties non classées et d’autres modes de jeu. Ils ne remplaceront pas les modes de jeu habituels, contrairement aux évènements saisonniers tels que « Partie rapide : piratage ». S’ajouteront à ces essais des vagues de correctifs et d’équilibrages qui ne s’appliqueront qu’aux modes de jeu 6c6. Attendez-vous à voir la puissance et la résistance des tanks réduites pour l’occasion et nous en profiterons pour déterminer si les différents effets passifs ajoutés avec Overwatch 2 sont justifiés dans ce contexte. Nouveaux modes de jeu pour la saison 13



Deux formats 5c5 expérimentaux seront également à l’essai pendant la saison 13. Ils auront pour objectif de tester la flexibilité du format 5c5. Un évènement spécial « Partie rapide : piratage » est prévu prochainement et nous l’avons baptisé « Maximum 2 ». Les parties auront lieu au format 5c5, mais chaque rôle sera limité à 2 personnages maximum. Cette limite s’applique aussi aux tanks, mais ces derniers seront équilibrés de la même façon qu’en sélection libre et auront donc moins de points de vie. Vous pourrez bien sûr changer de personnage en cours de partie tant que vous respectez la limite imposée. Tout comme avec les essais de format 6c6, nous souhaitons observer ce que donne le jeu dans son état actuel lorsqu’on vous offre plus de liberté de composition d’équipe sans tomber dans la sélection libre. Un mode de jeu spécial, au nom de code « Couronnement », aura lieu en cours de saison 13. Tout comme pour le format « Maximum 2 », le nombre de personnages par rôle sera limité à 2. Cependant, si un personnage se retrouve seul dans son rôle, il bénéficiera d’un bonus ! Nous vous en dirons davantage à ce sujet à mesure que nous approchons de son lancement, et l’objectif sera encore une fois de vous proposer plus de liberté de format en 5c5. Les modes « Partie rapide : piratage », « Maximum 2 » et « Couronnement » nous permettront de réunir de précieuses données qui nous seront très utiles pour les essais de format 6c6. Nous avons hâte de pouvoir analyser les résultats de ces expériences et de prendre connaissance de vos commentaires, qui restent la donnée la plus cruciale !

Blizzard précise d'emblée qu'il s'agit là d'un test grandeur nature, il va examiner avec attention les retours des joueurs concernant ces modes de jeu en 6v6, mais il est possible que le 5v5 et le 6v6 cohabitent dans Overwatch 2 à l'avenir. Concernant les dates de ces évènements, il faudra patienter, le studio nous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour en apprendre davantage sur les tests du 6v6 et les nouveautés du mode Partie rapide : piratage.

Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch