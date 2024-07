Overwatch 2 : nouvelle Héroïne Juno, arme mythique qui fait scandale et retour du 6v6 ?

Le mois de juillet 2024 aura été chargé pour les joueurs d'Overwatch 2, avec d'abord la présentation de Juno, la nouvelle Héroïne du jeu de tir compétitif free-to-play. Le personnage de Soutien a été dévoilé en vidéo, les joueurs ont même pu l'essayer le temps d'un week-end, il faudra désormais patienter jusqu'au lancement de la Saison 12 le 20 août prochain pour la revoir dans Overwatch 2.

Juno a déjà eu droit à une bande-annonce pour détailler ses capacités, avec d'abord un Médiblaster soignant les alliés et infligeant des dégâts aux ennemis en leur tirant dessus. Son Vol plané lui permet de flotter latéralement dans les airs pendant quelques secondes, les Torpilles à neutrons ciblent automatiquement les joueurs dans le champ de vision pour soigner les alliés et blesser les ennemis et l'Hyperanneau booste la vitesse des alliés qui le traversent. Enfin, le Rayon orbital augmente les dégâts infligés et soigne les alliés.

Mais ce n'est pas la seule nouveauté d'Overwatch 2 annoncée ce mois-ci, les joueurs peuvent retrouver dans la boutique in-game Démon lié, une arme mythique pour Reinhardt à obtenir grâce aux Prismes mythiques. Une arme qui fait scandale auprès de la communauté. Démon lié est à obtenir contre 50 Prismes mythiques, mais il faut débourser 30 Prismes supplémentaires pour profiter d'effets dynamiques sur la hache, d'une animation pour admirer l'arme et d'effets visuels lors de l'élimination d'ennemis. Problème, les joueurs qui ont obtenu des Prismes mythiques dans le Passe de combat ont déjà tout dépensé pour avoir la skin d'Ashe Calamity, L'Impératrice, il faut donc repasser à la caisse, et pas qu'un peu. Un bundle avec Démon lié (uniquement l'arme), 2 000 Pièces Overwatch et 20 niveaux de Battle Pass est vendu 39,99 €. Il faut encore acheter 30 Prismes mythiques à 24,99 € pour débloquer les animations et effets. Si le bundle ne vous intéresse pas, ce sont 80 Prismes qu'il faut acheter, via un pack de 100 Prismes vendu 74,99 €... Des montants énormes pour les joueurs. Par ailleurs, l'animation pour admirer son arme avait été teasée à l'annonce d'Overwatch 2, les fans espéraient pouvoir en profiter sur toutes les armes gratuitement, mais clairement pas en déboursant de telles sommes pour chaque arme.

Enfin, le directeur du jeu Aaron Keller a pris la parole dans un long message posté sur le site officiel du jeu pour évoquer... le 6v6. Si vous avez joué à Overwatch premier du nom, vous vous souvenez évidemment des compositions 2-2-2, avec deux Tanks, deux DPS et deux Healers. Des compositions bloquées après un tas de mises à jour, Aaron Keller revient sur l'historique de tout cela, mais au lancement d'Overwatch 2, les équipes étaient composées de cinq joueurs seulement, en 1-2-2 donc. Pendant des mois, Blizzard a martelé que c'était la seule solution pour rendre le jeu plus lisible et réduire les files d'attente, mais les joueurs Tanks regrettent la 2-2-2, qui offrait une belle synergie entre certains Héros (mais également des combats parfois interminables, la faute à la présence de nombreux boucliers). Finalement, les développeurs ne semblent plus aussi catégoriques et vont lancer des évènements pour juger de la pertinence de la composition 2-2-2. Aaron Keller déclare :

Ainsi, nous songeons à organiser une série d’évènements pour tester différents formats de composition d’équipe dans Overwatch 2. Vous nous avez « très légèrement » suggéré d’essayer de voir ce que donnerait un retour au format 6c6, alors pourquoi ne pas essayer ? L’équipe est du même avis, et sur la base de vos commentaires, nous étudions la possibilité de tester différentes formes de 6c6 en jeu et d’évaluer les résultats. Cela va prendre un peu de temps, cependant, pour des raisons qui ne sont pas forcément évidentes.

Les développeurs vont ainsi scruter les performances du jeu et surtout la durée des files d'attente, espérons que tout cela soit positif afin que la 6v6 fasse son retour, en remplaçant la 5v5 ou en cohabitant à ses côtés. Les nostalgiques des débuts d'Overwatch sont en tout cas ravis que Blizzard envisage la chose.

Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch