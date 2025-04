Overwatch 2 : les Gundams débarquent dans une nouvelle collaboration

Blizzard Entertainment enchaîne les collaborations dans Overwatch 2 et lorgne toujours du côté de l'Asie, et plus particulièrement des animes et mangas. Cette fois, le studio américain lance une collaboration avec Gundam Wing, célèbre série avec des méchas des années 90. Comme toujours, il s'agit de skins, la plupart étant à acheter dans la boutique.

Le lot Ultra permet ainsi d'obtenir les skins Ramattra Epyon, Faucheur Deathscythe, Soldat : 76 Tallgeese et Ange Wing Zero, des défis in-game sont quant à eux disponible jusqu'au 12 mai prochain afin d'obtenir divers éléments cosmétiques, dont le porte-bonheur d'arme Gundamari. Blizzard rappelle au passage que cette collaboration célèbre les 30 de la série Gundam Wing.

Dans le futur, au cœur de colonies spatiales, des pilotes héroïques et leurs mécas affrontent des forces tyranniques et parfois même leurs propres alliés dans une épopée martiale, interstellaire et dramatique. Prenez part à des combats intenses dans Overwatch 2 avec les quatre nouveaux modèles légendaires inspirés de ces redoutables mécas. Chacun des lots héroïques de la collaboration Gundam Wing vous donnera l’impression d’avoir acquis votre propre figurine… un gunpla rien que pour vous ! Faucheur Deathscythe fend le champ de bataille sans aucune pitié pour les adversaires qui lui barrent la route. Ramattra Epyon combat vaillamment et avec une détermination sans faille. Rejoignez les rangs avec Soldat : 76 Tallgeese et combattez comme un véritable guerrier mécanique. Enfin, surpassez et distancez vos adversaires avec Ange Wing Zero, dont le modèle s’inspire du méca Wing Zero Custom aperçu dans l’époustouflante conclusion de la série Gundam Wing : Endless Waltz.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de l'évènement Overwatch 2 x Gundam Wing, des cartes prépayées Battle.net sont disponibles chez Micromania.