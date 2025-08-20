World of Warcraft: Midnight, l'extension se dévoile avec une impressionnante cinématique et un tas d'infos

Un trailer en CGI pour WoW: Midnight





Blizzard Entertainment nous avait donné rendez-vous hier soir pour suivre la gamescom Opening Night Live 2025 et en apprendre davantage sur Midnight, la prochaine extension de World of Warcraft et second volet de la trilogie de l'Âme-monde. Le studio de Microsoft a fait plaisir aux fans avec une nouvelle cinématique en images de synthèse, plutôt impressionnante, mais quand même loin de ce qu'a pu proposer Blizzard par le passé :

Un tas d'infos pour WoW: Midnight





Voici tout ce qui a été annoncé sur World of Warcraft: Midnight, la prochaine extension du MMORPG :

Nouvelle ville principale : Lune-d’Argent



La ville reconstruite de Lune-d’Argent comprend de nouveaux lieux, tels que le sanctum de la Lumière et le jardin du Souvenir, ainsi que des zones où seuls les personnages-joueurs de la Horde peuvent pénétrer. Zones inédites et revisitées :



Bois des Chants éternels : des territoires maintenant guéris de l’invasion du fléau font face à de nouveaux périls, avec l’apparition de l’énigmatique luméclat et des sectateurs du Vide.

Zul’Aman : aventurez-vous par-delà l’ancien raid pour explorer les forêts alentour et prêtez main-forte aux Trolls qui tentent de retrouver leurs Loas disparus.

Harandar : plongez dans les entrailles du monde où convergent les racines des Arbres-Monde d’Azeroth, au cœur de cette jungle fongique primordiale.

La tempête du Vide : c’est par ce portail d’une beauté chaotique, à la fois extraordinaire et dévastateur, que les armées du Vide envahissent Azeroth. Nouveau système : Traque



Un organisme dédié à la chasse avec lequel vous pouvez interagir. Il est dirigé par Astalor Ligessang et se trouve sur l’Allée du meurtre de Lune-d’Argent. Ce système enrichit l’expérience du monde ouvert pour les joueurs et les joueuses à la recherche de sensations fortes et de défis à relever dans les zones de Midnight. Nouvelle race alliée : les Haranir



Ce peuple de chasseurs ancestraux issu d’une contrée secrète est reconnaissable à la bioluminescence qu’ils émettent. Vous avez fait leur connaissance aux côtés d’Orweyna dans The War Within, alors qu’elle cherchait à comprendre ce qui menaçait les siens.

Classes disponibles : guerrière, chasseuse, voleuse, prêtresse, chamane, mage, démoniste, moniale, druidesse. Nouvelle spécialisation de chasseur et chasseuse de démons : Dévoration



Une spécialisation DPS à distance moyenne qui délaisse les énergies gangrenées des autres spécialisations pour puiser sa puissance dans le Vide.

Cette nouveauté est accompagnée d’une toute nouvelle combinaison de race / classe : les Elfes du Vide peuvent désormais rejoindre les rangs des Illidari en tant que chasseurs et chasseuses de démons. Nouveau contenu JcJ



Colline Meurtrière : une partie de la tempête du Vide deviendra un nouveau point névralgique du JcJ mondial ainsi qu’un champ de bataille épique inédit, inspiré de la vallée d’Alterac et de l’île des Conquérants.

Terrains d’entraînement : le choc JcJ contre l’IA intègre deux nouveaux champs de bataille, les mines d’Éclargent et la bataille de Gilnéas, où les personnages-joueurs affronteront des adversaires non joueurs dans ce mode disponible en permanence. Nouvelle fonctionnalité : système de logis



Après plus de 20 ans à déjouer des menaces apocalyptiques, voici enfin venu le temps pour les champions et championnes d’Azeroth de revendiquer un coin de terre bien à eux. Ce système durable mise tout sur la créativité grâce aux milliers d’éléments de décor qui vous permettront de bâtir la demeure de vos rêves sur Azeroth (majoritairement obtenus en jouant de manière classique).

L'Epic Edition de World of Warcraft: Midnight dévoilée





Au passage, Blizzard a dévoilé l'Epic Edition de World of Warcraft: Midnight, voici son contenu :

La grande tenue d’arpenteur de Lumière

La grande tenue d’arpenteur du Vide

Le faucon-dragon aile de Lumière

Le faucon-dragon aile du Vide

Le surgisseur de Lumière du Vide

Soubrespoir

Tristeplumes

2 000 deniers

30 jours de temps de jeu

un Sésame amélioré pour le niveau 80

et plus encore.

Quand sortira World of Warcraft: Midnight ?





Malheureusement, Blizzard n'a pas encore dévoilé la date de sortie de World of Warcraft: Midnight. L'extension est tout simplement attendue en 2026 sur PC. Vous pouvez retrouver des cartes Battle.net chez Micromania.