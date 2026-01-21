Mini PC NiPoGi : trois configurations puissantes à prix réduit sur Amazon

NiPoGI E3B (V2748 + 16 Go + 512 Go)

Ce premier mini PC embarque le processeur Ryzen Embedded V2748 gravé en 7 nm, doté de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence boost allant jusqu’à 4,3 GHz et 8 Mo de cache. Il délivre une puissance fiable et constante, que ce soit pour le multitâche bureautique, l’analyse de données ou une utilisation en tant que serveur multimédia domestique, garantissant une expérience fluide et réactive au quotidien.

Livré avec 16 Go de mémoire DDR4 à 3 200 MT/s, le E3B dispose de deux emplacements SO-DIMM permettant une extension jusqu’à 64 Go. Côté stockage, il intègre un SSD M.2 SATA de 512 Go et propose deux slots M.2 2280, pour une capacité totale pouvant atteindre 4 To. L’un des emplacements est compatible à la fois avec les SSD NVMe PCIe 3.0 et SATA, tandis que le second est dédié au SATA, offrant ainsi une grande flexibilité.

Pensé pour les environnements multitâche, le E3B prend en charge un triple affichage 4K à 60 Hz via ses sorties HDMI 2.0, DisplayPort 1.4b et USB-C multifonction.

Il supporte également le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et intègre un port Ethernet Gigabit.

Vous pouvez obtenir le mini PC NiPoGI E3B à seulement 403,73 € au lieu de 424,98 € grâce au code L45QYC3D sur Amazon jusqu'au 31/01 inclus.

NiPoGI AM06 Pro (7430U + 16 Go + 512 Go)

Ce second modèle est animé par un processeur Ryzen 5 7430U (Zen 3) cadencé de 2,3 GHz à 4,3 GHz, doté de 16 Mo de cache L3 et d’un TDP de 28 W. Associé à une carte graphique AMD Radeon cadencée jusqu’à 1,8 GHz, il assure une excellente fluidité pour les tâches bureautiques, le multimédia et le jeu occasionnel.

Livré avec 16 Go de RAM DDR4, extensibles jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go), et un SSD M.2 de 512 Go mais pouvant atteindre jusqu' 4 To, le AM06 Pro garantit des chargements rapides et une grande réactivité. Il permet également l’ajout d’un disque 2,5 pouces SSD ou HDD jusqu’à 2 To.

Grâce à ses sorties HDMI 2.0, DisplayPort et USB-C, le AM06 Pro prend en charge le triple affichage 4K. Sa carte graphique Radeon à 8 cœurs (jusqu’à 2 000 MHz) offre une qualité d’image nette et fluide, que ce soit pour la navigation web, la bureautique avancée ou des applications créatives exigeantes comme Adobe Premiere Pro et Photoshop.

Il est compatible avec le Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et le Bluetooth 5.2, intègre deux ports Ethernet Gigabit, et prend également en charge les fonctionnalités Wake on LAN, RTC Wake et Auto Power On.

Le NiPoGI AM06 Pro est disponible au petit prix de 327,99 € au lieu de 399,99 € avec le code R5XMA7DV sur Amazon jusqu'au 28/02 inclus.

NiPoGI Hyper H2 (14450HX + 32 Go + 1 To)

Ce mini PC est équipé du processeur Intel Core i5-14450HX de 14ème génération, doté de 10 cœurs et 16 threads, et capable d’atteindre jusqu’à 4,8 GHz, avec un TDP de 55 W. Basé sur le procédé Intel 7 et fort de 20 Mo de cache intelligent, il délivre une puissance de calcul remarquable.

Le H2 est livré avec 32 Go de mémoire DDR4, extensibles jusqu’à 64 Go, assurant une fluidité exemplaire en toutes circonstances. Il embarque un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To, garantissant des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides, et dispose de deux emplacements M.2 2280, compatibles NVMe PCIe 4.0 (dont l’un accepte également les SSD SATA), pour une capacité totale pouvant atteindre 4 To.

Grâce à la carte graphique Intel UHD cadencée jusqu’à 1,5 GHz et à ses sorties USB4 Gen2 Type-C, DisplayPort et HDMI 2.0, le mini PC H2 prend en charge le triple affichage 4K à 60 Hz.

Équipé du Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et du Bluetooth 5.2, le mini PC est livré avec Windows 11 Pro préinstallé, est compatible Linux et Ubuntu, et prend également en charge les fonctions Auto Power On, Wake on LAN et RTC Wake.

Vous pouvez trouver le mini PC NiPoGI Hyper H2 au prix ultra réduit de 619,99 € en ce moment au lieu de 999,99 € grâce au code NW77WKMG, jusqu'au 28/02 inclus sur Amazon.