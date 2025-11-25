Des mini PC de NiPoGi avec jusqu'à 40 % de réduction pour le Black Friday !

Spécialiste des mini PC, la marque NiPoGi propose un large choix pour répondre à des besoins d'appareils par nature compacts, mais sans sacrifier la puissance pour autant. Des solutions à l'installation plug and play et une interface intuitive pour une prise en main facile.

NiPoGi joue sur le registre du rapport qualité-prix et profite du Black Friday pour afficher des promotions. Des codes de réduction sont valables jusqu'au 2 décembre prochain et sont à appliquer pour bénéficier de jusqu'à 40 % de réduction.

NiPoGi G1 à -29 %

Le NiPoGi G1 est équipé du processeur AMD Ryzen 9 8945HS (8 cœurs et 16 threads), avec une fréquence maximale pouvant atteindre 5,2 GHz. Il dispose de la carte graphique intégrée AMD Radeon 780M (12 cœurs et 2,8 GHz) pour des tâches gourmandes en ressources graphiques.

Avec 32 Go de RAM (DDR5) et un stockage de 1 To SSD, ce modèle s'adresse à des tâches de montage vidéo et photo, la bureautique, la lecture de vidéos jusqu'en 8K, le jeu occasionnel et une utilisation en home cinema.

La connectivité est Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, tandis que la connectique comprend HDMI 2.0, USB4 Type-C, DP 2.0 et Ethernet 2,5 Gbit/s, et que le tout fonctionne sous Windows 11 Pro.

Vous trouverez sur Amazon durant le Black Friday le mini-PC NiPoGi G1 (8945HS) au prix réduit de 634,83 € avec le code GAMERPCG1 (au lieu de 890,99 €), soit 29% de réduction.

NiPoGi H1 à -13 %

Le NiPoGi H1 est équipé du processeur AMD Ryzen 7 6800H (8 cœurs et 16 threads), avec une fréquence maximale pouvant atteindre 4,7 GHz. Il dispose de la carte graphique intégrée AMD Radeon 680M (12 cœurs et 2,2 GHz).

Avec 32 Go de RAM (DDR5) et un stockage de 512 Go SSD, l'appareil est à l'aise pour le montage vidéo et photo, la productivité, la lecture de vidéos 4K, le jeu occasionnel et dans le cadre d'un home cinema.

La connectivité est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, alors que la connectique comprend HDMI 2.0, USB3.2 Gen2 Type-C, DP 2.0 et Ethernet 2,5 Gbit/s, le tout sous le système d'exploitation Windows 11 Pro.

Vous trouverez chez Amazon le mini-PC NiPoGi H1 (6800H) au prix réduit de 339,29 € avec le code H1GAMERPC (au lieu de 389,89 €), soit 13% de réduction.

NiPoGi E3B à -40 %

Le NiPoGi E3B est équipé du processeur AMD Ryzen 5 7430U (6 cœurs et 12 threads), avec une fréquence maximale pouvant atteindre 4,3 GHz. Il dispose de la carte graphique intégrée AMD Radeon RX Vega 7 (7 cœurs et 1,8 GHz).

Avec 32 Go de RAM (DDR4) et un stockage de 512 To SSD, ce modèle moins puissant couvre néanmoins le même registre de montage vidéo et photo, bureautique, lecture vidéo 4K, jeux occasionnels et home cinema.

La connectivité est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2, alors que la connectique comprend HDMI 2.0, USB3.2 Gen2 Type-C, DP 1.4 et Ethernet 1 Gbit/s, le tout toujours sous Windows 11 Pro.

Chez Amazon, vous trouverez le mini-PC NiPoGi E3B (7430U) au prix exceptionnel de 359,16 € avec le code E3BGAMERG (au lieu de 599 €), soit 40% de réduction !

