BON PLAN : un puissant PC portable gaming et une excellente souris à prix réduit pour le Black Friday

BON PLAN : un puissant PC portable gaming et une excellente souris à prix réduit pour le Black Fridaypar Amaury M.
À l'occasion du Black Friday, Cdiscount lance une très belle promotion sur un PC gamer et une souris Logitech G. Un combo qui permet de jouer n'importe où dans de très bonnes conditions.
Ça y est, nous y sommes : c'est le Black Friday 2025. Les offres pleuvent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur la Toile, mais quelques revendeurs ont gardé des promotions sous le coude pour ce vendredi. Cdiscount casse les prix sur plusieurs produits et, si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming, voici deux offres à ne pas manquer.
Le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 passe à 1049,99 € sur Cdiscount avec le code PC50. Cet ordinateur est équipé d'une carte graphique RTX 5070, d'un processeur Intel Core i7-13650HX, de 32 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, et d'un écran 15,3" 165 Hz IPS. Windows 11 n'est pas installé, mais cela permet de grosses économies et des offres sont disponibles ailleurs pour le Black Friday.
PC portable Gamer LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1 049,99 € sur Cdiscount avec le code « PC50 »
Si le PC portable inclut évidemment un pavé tactile, mieux vaut opter pour une bonne souris afin de jouer dans les meilleures conditions. Bonne nouvelle, Cdiscount a également une très belle offre ! La souris Logitech G G502 Hero avec son de souris G240 passe à 24,99 €, sans code de réduction cette fois. Le tapis en tissu mesure 28 cm de hauteur pour 34 cm de largeur, tandis que la souris embarque un capteur HERO 40 G, 400 IPS, avec une résolution allant jusqu'à 25 600 PPP.
Souris gamer filaire Logitech G G502 Hero + Tapis de souris gamer Logitech G - G240 à 24,99 € sur Cdiscount
|
Rédacteur - Testeur
Clint008