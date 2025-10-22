BON PLAN : le puissant PC portable gaming MSI Katana en promotion

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming capable de faire tourner la plupart des jeux du moment dans de bonnes conditions, voici une offre à ne pas manquer. Amazon lance une promotion sur le Katana 17 de MSI, un ordinateur pour gamers équipé d'une NVIDIA RTX 5070 et d'un Intel Core i7-14650HX.

Le PC portable MSI Katana 17 passe à 1 599 € sur Amazon, voici ce qu'il faut savoir sur cet ordinateur pour gamers :

Découvrez la puissance du processeur Intel Core i7-14650HX (16 cœurs Raptor Lake HX Refresh) cadencé à 2,2 GHz , associé à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 . Performance optimale pour gaming et création.

Profitez de 32 Go de DDR5-5600 pour une réactivité exceptionnelle et un multitâche fluide. Le SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 To assure des démarrages ultra-rapides et un stockage généreux pour tous vos besoins.

Plongez dans une expérience visuelle fluide avec un écran 17,3" IPS Full HD à 144 Hz, anti-reflets. Sa luminosité de 250 nits et son temps de réponse rapide garantissent un confort optimal pour le gaming et le multitâche quotidien.

Profitez d'un refroidissement performant avec Cooler Boost 5, équipé de 2 ventilateurs et 5 caloducs pour maintenir votre machine au frais même lors des sessions les plus intenses.

Avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth v5.3, profitez d'une connectivité rapide et stable, ainsi que d'un appairage facile avec vos appareils sans fil. Les ports USB Type-A 3.2 Gen2, Type-C et HDMI 2.1 offrent une polyvalence pour connecter périphériques et écrans.