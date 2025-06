Le mini PC NiPoGi H1 en forte promotion mais aussi les E1 et E3B : compacts et performants !

Découvrons ensemble le mini PC NiPoGi H1 (version 6800H + 16 Go + 512 Go).

Ce dernier est propulsé par un processeur Ryzen 7 6800H (8 cœurs / 16 threads, jusqu’à 4,4 GHz) avec 16 Mo de cache L3 intelligent. Gravé en 6 nm (technologie TSMC FinFET) et basé sur l’architecture Zen 3+, il offre une amélioration des performances de 70 % par rapport au Ryzen 7 5850U et est idéal pour le traitement de données, la programmation, le montage vidéo, les jeux vidéo légers ou encore le divertissement.

Le H1 est livré avec 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz et un SSD NVMe M.2 de 512 Go. La mémoire est extensible jusqu’à 64 Go via deux emplacements DDR5 SO-DIMM, tandis que la capacité de stockage peut atteindre jusqu'à 4 To grâce à deux slots M.2 NVMe 2280.

Doté d’un GPU intégré AMD Radeon 680M (12 cœurs, jusqu’à 2200 MHz), le mini PC H1 prend en charge le triple affichage en 4K via ses ports HDMI 2.0, DP 2.0 et USB-C (Gen 2).

Il gère le WiFi 6 ainsi que le Bluetooth 5.2 et intègre un port Ethernet RJ45. Il fonctionne enfin sous Windows 11 Pro.

Jusqu'au 22 juin inclus sur Amazon, vous pouvez obtenir le mini PC NiPoGi H1 au prix réduit de seulement 342,75 € grâce au code exclusif GAMERGENH1.





A noter que deux autres modèles de mini PC NiPoGi sont également disponibles à prix réduit sur Amazon grâce à des codes exclusifs :